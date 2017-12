Tokią Darbo kodekso pataisą įregistravo Seimo nariai konservatoriai Paulius Saudargas, Rimantas Jonas Dagys, Monika Navickienė ir Laurynas Kasčiūnas.

Pagal siūlomą projektą, darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti nutraukta tik jos iniciatyva.

Šiuo metu pagal Darbo kodeksą darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo metu ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai gali būti nutraukta tiek jos iniciatyva, tiek darbdavio iniciatyva (šalių susitarimu). Besilaukianti darbuotoja taip pat gali būti atleista pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui arba nesant darbo sutarties šalių valios, t. y. tuomet, kai į darbą grįžta darbuotojas, į kurio vietą ji buvo priimta.

Statistikos departamento duomenimis, 2012-2016 m. Lietuvoje gimė apie 30 tūkst. kūdikių kasmet. Žemas gimstamumo lygis, aukštas mirtingumo lygis, emigracija - tai pagrindinės priežastys, dėl kurių Lietuvos demografinė situacija išlieka labai sudėtinga.

„Deja, bet 2017 m. liepos mėnesį įsigaliojęs Darbo kodeksas nepagerino besilaukiančių ir kūdikius auginančių dirbančių moterų situacijos, o netgi ją pablogino. Besilaukianti darbuotoja tampa socialiai pažeidžiama, nes nėštumo metu netekusi darbo moteris neturi galimybių susirasti kito darbo iki gimdymo ir vėliau, kol prižiūrės kūdikį. Darbo užmokesčio netekimas moters nėštumo metu ženkliai sumažintų motinystės ir vaiko priežiūros išmokų dydį, kurie apskaičiuojami pagal vidutines darbo užmokesčio pajamas per paskutinius 12 mėnesių. Be abejonės, tai reikšmingai paveiktų būsimos motinos galimybes tinkamai pasirūpinti kūdikiu ir savo šeima. Dalis atleistų besilaukiančiųjų dėl to išvis gali netekti teisės gauti motinystės ir vaiko priežiūros išmokų, jeigu per paskutinius 24 mėnesius būtų dirbusios mažiau nei 12 mėnesių. Taigi, besilaukiančios darbuotojos atleidimas rimtai apsunkintų būsimos motinos galimybę pasirūpinti savo kūdikiu iki tol, kol ji vėl turės galimybę grįžti į darbo rinką“, - sako Darbo kodekso pataisą parengę Seimo nariai.

Jų nuomone, Darbo kodekse numatytos galimybės darbdaviui atleisti besilaukiančią darbuotoją „šalių sutarimu“, „nesant darbo sutarties šalių valios“ ir „kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui“ yra perteklinės ir socialiai neteisingos.

Siūloma, kad Darbo kodekso pataisa įsigaliotų 2018 m. gegužės 1 d.