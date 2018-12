„Bus diskusija dėl bazinio dydžio ir vidinių reformų švietime“, – BNS sakė grupės vadovas, Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis. Pagal bazinį dydį yra skaičiuojamos politikų, valstybės pareigūnų, tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų algos. Pareiginės algos bazinis dydis nuo kitų metų sieks 134,21 euro pagal dabartinę mokesčių sistemą ir 173 eurų – po mokesčių konsolidacijos. Šiuo metu jis yra 132,5 euro. Šie pokyčiai leis kitąmet valstybės tarnautojų algas padidinti iki keliasdešimties eurų. Tuo metu situacija švietimo sektoriuje bus aptariama streikavusiems pedagogams reikalavus didinti jų atlyginimus ar mažinti mokinių skaičių klasėse. Vyriausybės duomenimis, įgyvendinti visiems šiems reikalavimams reikėtų apie 300 mln. eurų, nors streikavusi Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga sako, kad šis skaičius yra išpūstas. Darbo grupės posėdyje penktadienį taip pat bus išsamiau pristatyta padėtis viešajame sektoriuje. Ši grupė darbą turėtų baigti vasarį, o kovą parengti programą dėl viešojo sektoriaus finansavimo iki 2025 metų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.