Prezidentūroje planuojama jo priesaika. Seimas šalies vadovės Dalios Grybauskaitės pateiktai Ž. Bartkaus kandidatūrai pritarė antradienį. Jis pakeis ketvirtadienį penkerių metų kadenciją baigusį Saulių Urbanavičių. Nuo 2013 metų balandžio Ž. Bartkus ėjo STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo pareigas. Jis šioje su korupcija kovojančioje tarnyboje dirba nuo 1999 metų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.