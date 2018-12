Ši grupė iki vasario vidurio turi parengti projektą, kaip didinti biudžetininkų algas 2020–2025 metais. Ją imtasi kurti tęsiantis pedagogų streikams dėl etatinio apmokėjimo sistemos ir didesnių algų. Komisijai pirmininkauja Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis, bet į pirmąjį jos posėdį atvyks ir premjeras Saulius Skvernelis, BNS patvirtino ministro pirmininko atstovas spaudai Tomas Beržinskas. Derybinėje grupėje dirbs septyni ministrai, profsąjungų ir daugelio politinių partijų atstovai. Opoziciniai konservatoriai atsisakė dalyvauti grupėje, argumentuodami, kad Vyriausybė turi tiesiogiai derėtis su streikuojančiais mokytojais dėl darbo užmokesčio augimo. S. Skvernelis teigia, kad toks jų sprendimas „yra dar vienas konservatorių politinio cinizmo ir dviveidiškumo įrodymas“. Andriaus Navicko vadovaujamos profsąjungos pedagogai streikuoja mėnesį.

