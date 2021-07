Darbą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pradėjo dešimt Estijos pareigūnų

Jie vykdo užduotis Varėnos rinktinės Druskininkų užkardos ruože, penktadienį skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Estijos pareigūnai pasitelkiami į pagalbą žvalgant pasienio ruožą iš oro, saugant objektus, kuriuose laikinai apgyvendinami neteisėti migrantai, užtikrinant viešąją tvarką.

Mėnesį Lietuvoje dirbsiantys ESTPOL5 atstovai taip pat patruliuos kartu su kolegomis iš VSAT. Patrulių vyresniaisiais bus Lietuvos pasieniečiai.

Estijos pagalba Lietuvai teikiama pastaruoju metu labai išaugus neteisėtų migrantų srautui. Šiemet Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje iš viso sulaikyti 1546 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra beveik dvidešimt kartų didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius.

Dėl to tokio migrantų antplūdžio VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“, Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų.