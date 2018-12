Kultūros strategijos 2019 – 2030 metais projektas apibrėžia artimiausio dešimtmečio kultūros srities pokyčių ir jų poveikio Lietuvos gyventojams esminių nuostatų visumą, BNS informavo Kultūros ministerija. Šios strategijos parengimas numatytas Vyriausybės programos įgyvendinimo plane. L. Ruokytė-Jonsson ne kartą yra minėjusi, kad ši strategija turėtų būti vienas kertinių kultūros srities dokumentų. L. Ruokytė-Jonsson šią savaitę baigs eiti kultūros ministrės pareigas. Gruodžio pradžioje ją ir dar du ministrus iš pareigų atstatydino premjeras Saulius Skvernelis, teigdamas, kad nori didesnio reformų impulso šioje srityje. Nuo kitos savaitės kultūros ministro pareigas pradės eiti Mindaugas Kvietkauskas.

