Šis advokatas – Laimonas Marcinkevičius, dirbantis Vilniaus centre įsikūrusioje verslo ir mokesčių advokatų kontoroje Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON. 47 metų L. Marcinkevičius yra apsigynęs daktaro disertaciją.

Lietuvos teismuose šiuo metu nagrinėjamos dvi baudžiamosios bylos, kuriose L. Marcinkevičiui yra pateikti kaltinimai dėl seksualinio smurto prieš nepilnamečius.

„Mes negalėjome patikėti, kad po pirmosios istorijos jis taip ir nepasimokė – lyg nieko nebūtų nutikę vėl pasirodė stovykloje, kurioje ilsėjosi vaikai“, – Delfi.lt sakė vienos nukentėjusiąja pripažintos mergaitės artimieji.

Tik po įvykių stovykloje jie sužinojo istoriją, į kurią gerokai anksčiau buvo patekęs advokatas – vaikus į vasaros stovyklą išleidę tėvai net negalėjo įtarti, kad jiems čia gali iškilti grėsmė: juk čia pat buvo daugybė suaugusiųjų, kurie atvyko ilsėtis kartu su savo nepilnamečiais vaikais.

Pirmoji istorija, dėl kurios teisininkas turi nemalonumų, nutiko dar 2018 m. rugpjūtį – tuo metu žiniasklaidoje mirgėjo pranešimai apie teisininką iš Vilniaus, kuris buvo atvykęs į šalia Klaipėdos organizuotą vasaros stovyklą. Čia jis paprašė leisti pernakvoti, o vėliau, pritaikęs progą, pradėjo bendrauti su mergaitėmis.

Kai apie galimai neteisėtus jo veiksmus prabilo net trys auklėtinės, nieko nelaukęs stovyklos vadovas iškvietė policiją. Bet į areštinę uždarytas teisininkas čia ilgai neužsibuvo – netrukus buvo išleistas į laisvę, nors nepilnametės savo pasakojimus patvirtino ikiteisminio tyrimo teisėjams.

„Vėliau mergaitės pasakojo, kad vyras pasiūlė žaisti, vieną pasisodino ant kelių ir pakišo ranką po marškinėliais“, – rašoma Delfi.lt dar 2018 m. rugpjūčio mėnesį publikuotame straipsnyje. Teigiama, kad inteligentiškos išvaizdos vyras nė vienam darbuotojui prieš tai nekėlė jokių įtarimų, o kad jis gali turėti ne kokių užmojų, tuo metu niekas net nepagalvojo.

Lygiai taip pat apie garsų teisininką, kuris priklausė net tarptautinėms organizacijoms, kalbėjo ir kitos stovyklos, organizuotos Trakų rajone, vadovai – dar 2021 m. liepą advokatas atvyko į vaikams ir suaugusiems organizuotą sporto vasaros stovyklą.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

L. Marcinkevičius čia taip pat niekam nekėlė įtarimų. Tik vėliau, kai sužinojo, kas įvyko stovykloje, kai kurie nepilnamečių tėvai atkreipė dėmesį, kad advokatas esą vengė bendrauti su suaugusiaisiais – laikėsi atokiau ir vis dažniau atsidurdavo prie vaikų.

„Tuo metu dar niekas nežinojo, kad anksčiau jam buvo iškelta baudžiamoji byla dėl seksualinės prievartos veiksmų kitoje stovykloje“, – tėvai stebėjosi, jog ši svarbi informacija buvo nuslėpta ne tik nuo jų, bet ir stovyklos organizatorių.

„Jeigu būtume apie tai žinoję, jis tikrai čia nebūtų patekęs“, – pridūrė jie.

Kad patyrė seksualinę prievartą, keturiolikmetė stovyklos auklėtinė ne iš karto išdrįso pasakyti – apie tai, kaip su ja elgėsi vyras, pirmiausiai ji papasakojo kitai kartu stovyklavusiai bendraamžei.

„Ji buvo labai išsigandusi ir net nežinojo, ką toliau daryti“, – apie įvykius vasaros stovykloje kalbėjo liudytojai.

Jų teigimu, mergaitė, kuriai tik vos prieš tris mėnesius buvo sukakę keturiolika metų, galop nutarė netylėti ir apie tai, kas įvyko naktį jos miegamajame, papasakojo ne tik savo tėvams, bet ir už jos priežiūrą atsakingiems stovyklos vadovams. Šie sureagavo žaibiškai – apie tai pranešė policijos pareigūnams.

„Mergaitė buvo psichologiškai palaužta, buvo išsigandę ir kiti vaikai“, – kalbėjo stovykloje buvusių vaikų tėvai.

Nukentėjusioji mergaitė buvo apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją, šioje apklausoje dalyvavo psichologė. Apklausos metu nepilnametė teigė, kad tuo metu, kai vyras atėjo į jos kambarį, jame kitų mergaičių nebuvo, todėl jos niekas negalėjo apginti. Anot jos, tai įvyko vėlai vakare, kai ji jau buvo nuėjusi miegoti.

Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas teisininkas, Delfi.lt žiniomis, kategoriškai kratėsi jam mestų įtarimų dėl galimai panaudotos seksualinės prievartos prieš nepilnametę ir tikino, kad tą naktį jis miegojo savo kambaryje, niekur iš jo nebuvo išėjęs, net naktį nebuvo prabudęs.

Teisininkas kaltę neigia ir baudžiamojoje byloje, kuri yra iškelta dėl įvykių vasaros stovykloje prie Klaipėdos.

L. Marcinkevičiui, kurį iš praktikuojančių advokatų sąrašo Lietuvos advokatų taryba nusprendė išbraukti nuo 2022 m. birželio, Vilniaus apygardos prokuratūra dėl įvykių Trakų rajono stovykloje yra pateikusi kaltinimus dėl seksualinio prievartavimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo, nes dėl patirtos prievartos mergaitei buvo sutrikdyta psichinė sveikata. Po šių įvykių ji iki šiol negali atsigauti.

Ir, ko gero, dar negreit galės – baudžiamoji byla jau daugiau kaip metus yra nagrinėjama teisme, tačiau nuosprendžio dar reikės palaukti, nes atsakomybėn patrauktas kaltinamasis dėl ligos ne kartą neatvyko į posėdžius, be to, jis nuo bylos bandė nušalinti valstybinį kaltinimą palaikiusią prokurorę bei kaltinimų pagrįstumą nagrinėjantį teisėją.

Užsitęsė ir bylos nagrinėjimas Klaipėdoje, tačiau jau rudenį teismas turėtų paskelbti savo verdiktą dėl įvykių šalia uostamiesčio esančioje stovykloje.

Delfi.lt bandė susisiekti su L. Marcinkevičiumi, tačiau taip ir nepavyko gauti jo komentaro apie teismuose nagrinėjamas seksualinio smurto bylas – į skambučius bei elektroninius laiškus jis taip ir neatsakė. Vis dėlto, jeigu jis pateiks savo poziciją, straipsnis bus papildytas. Apie kaltinimus teisininkui nieko nepasakė ir Generalinė prokuratūra.

Tuo metu Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė, išgirdusi, kad žinomas teisininkas yra teisiamas net dviejose baudžiamosiose bylose, sakė, kad nepajudinama atrodžiusi uždanga pagaliau prasiskleidžia ir visuomenė pradeda matyti, jog visai čia pat šalia mūsų gyvena asmenys, turintys liguistą potraukį vaikams.

„Vieni jų tik fantazuoja apie mažųjų kūnus, kiti juos trokšta liesti ir, nutaikę progą, lenda į vaikų apatinius, treti jau karštligiškai skverbiasi į visas savo aukų kūno ertmes, – sakė K. Mišinienė. -

Amžinas iškrypėlių rūpestis – kaip prieiti prie savo geismo objektų, tuo pačiu nesukeliant suaugusiai auditorijai įtarimų, neiššaukiant šios baudžiančių veiksmų. Paprastai aukos, suparalyžuotos baimės, pasišlykštėjimo, tyli arba jomis netikima – tai leidžia tiems patiems asmenims vėl ir vėl kartoti savo tvirkinamuosius, smurtinius veiksmus nesustabdytiems.“

Anot pagalbą nusikaltimų aukoms teikiančio centro vadovės, vaikų vasaros stovyklos „šiuos liguistus asmenis traukė nuo neatmenamų laikų“.

„Daugybė tarpusavyje nepažįstamų vaikų vienoje, laikinai įrengtoje vietoje – pretekstas čia įeiti visada atsiras, – pabrėžė KOPŽI vadovė. – Be reikalo vadovai pasitikinčiai pučia savo krūtines – „saugumą garantuojame, pašalinių pas mus nerasite“, – tai yra netiesa net geriausiai prižiūrimose vaikų stovyklose. Reikia iš esmės pergalvoti saugumo procedūras, apmokyti visą be išimties personalą ir po to iš darbuotojų reikalauti budrumo ir sąmoningumo.“

„Vis dar įsivaizduojate pedofilą kaip žmogystą išpuvusiais dantimis, tūnantį kur krūmuose? – klausė ji. – Keiskite savo suvokimą, neretai tai dirbantys, turintys pastovias pajamas, net gerbiami savo aplinkoje ir visuomenėje asmenys. Iš vykstančių tyrimų ir baudžiamųjų bylų matome, kad tai gali būti asmenys su įvairių profesijų regalijomis – gydytojai, advokatai, kunigai, mokytojai... Ir šis sąrašas be pabaigos.“

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Apie grėsmes, kad vaikai seksualinę prievartą gali patirti ne tik mokyklose, bet ir vasaros stovyklose, neseniai buvo įspėjusi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Pasak jos, vasarą bus atliekami patikrinimai vaikų stovyklose, šių patikrinimų metu bus aiškinamasi, ar su vaikais dirbantys asmenys nėra padarę seksualinio pobūdžio bei kitų sunkių nusikaltimų.

„Jūsų vaikais gali rūpintis tik žmonės, nepadarę nusikaltimų – seksualinių nusikaltimų prieš suaugusius, seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, – ir sunkių, ir labai sunkių nusikaltimų“, – teigė I. Skuodienė.

Ji akcentavo, kad tėvai turi teisę stovyklų organizatorių paprašyti tai įrodančių pažymų: „Šias visas pažymas turi užtikrinti organizatoriai.“

Vasaros stovyklose, kuriose dalyvauja keliasdešimt tūkstančių vaikų, patikrinimai bus atliekami pirmą kartą.

„Tikslas yra atkreipti tiek visuomenės dėmesį, tiek tėvų, norime, kad vaikai dar kartą susidėtų akcentus ir būtų labai atidūs, į kokias stovyklas išleidžia savo vaikus“, – sakė I. Skuodienė.

Anot jos, vaikus reikia mokyti atpažinti seksualinį smurtą nuo raidos pradžios: „Reikia pradėti kalbėti jiems suprantama kalba nuo pat pradžių, nuo jų raidos. Kalbėtis apie jų kūno ribas, apie apatinių taisyklių ribas – kas gali liesti, kaip gali liesti, kad vaikai aiškiai suprastų savo kūną ir savo kūno taisykles.“

Šiuo metu Panevėžio apygardos prokuratūroje taip pat yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl dabar jau buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus galimai įvykdytų nusikaltimų. Įtariama, kad seksualinę prievartą prieš nepilnamečius berniukus jis taip pat panaudojo stovykloje, artimiausiu metu baudžiamoji byla turėtų būti perduota į teismą.