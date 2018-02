Sosto įpėdinio Frederiko žmona penktadienį turėjo atstovauti Danijos karališkajai šeimai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiuose. Danijos princas Henrikas, karalienės Margrethe II (Margretės II) vyras, po ligos mirė antradienio vakarą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė dėl netekties pareiškė užuojautą. Užuojautoje teigiama, kad „Lietuva šiltai prisimena Karalienės ir Princo Henriko vizitą 1992 metais ir ypač vertina Danijos Karalystės ir karališkosios šeimos asmeninę paramą nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvos valstybei ir šalies žmonėms“. Australijoje gimusi Mary Donaldson už princo Frederiko, pagrindino kandidato soste pakeisti savo motiną, ištekėjo 2004 metais. Jos vyrui užėmus sostą, ji turėtų tapti karaliene.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.