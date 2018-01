Tarp dviejų tarptautinėse pratybose „Sąjungininkų dvasia VIII“ (angl. Allied Spirit) dalyvavusių Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių savanorių kilo konfliktas, po kurio vienas jų pateko į Regensburgo universitetinę ligoninę. Nukentėjusio grandinio T. B. būklė yra stabili, artimieji apie įvykį informuoti, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Įvykio JAV karinėje bazėje tyrimą pradėjo JAV Karo policija. Pirmadienį ikiteisminį tyrimą pradėjo ir Lietuvos kariuomenės Karo policija. KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadui pavesta vykti į įvykio vietą ir atlikti tarnybinį patikrinimą. Kol vyks tyrimai, tiek įvykio dalyvius, tiek ir padalinio vadą planuojama atšaukti iš pratybų ir sugrąžinti į Lietuvą. Taip pat bus sprendžiamas klausimas dėl jų nušalinimo nuo pareigų. Nukentėjusysis, kai leis jo sveikatos būklė, Lietuvos kariuomenės pajėgumais bus transportuotas tolimesniam gydymui į Lietuvą. Dalyvauti Vokietijoje vykstančiose tarptautinėse pratybose „Sąjungininkų dvasia VIII“ per 30 KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių būrys išvyko sausio 14 dieną. Šiose JAV mokymų vadavietės Europoje organizuotose pratybose sausio 15 – vasario 5 dienomis drauge treniruojasi apie 4100 karių iš dešimties šalių: Albanijos, Čekijos, Danijos, Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos.











