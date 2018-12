V. Grubliauskas ketvirtadienį pranešė, kad į frakciją „Už Klaipėdą“ susiburia Liberalų sąjūdžio frakcijai priklausę Arvydas Cesiulis, Vidmantas Plečkaitis, Judita Simonavičiūtė, Vaida Žvikienė ir V. Grubliauskas. Taip pat naujojoje frakcijoje dirbs iki šiol Jungtinei tarybos narių frakcijai priklausę Aldona Staponkienė, Lilija Petraitienė ir Artūras Razbadauskas. Kaip pranešė meras, naujoji frakcija toliau vykdys valdančiosios koalicijos programą. V. Grubliauskas į uostamiesčio tarybą ir merus buvo išrinktas kaip Liberalų sąjūdžio kandidatas, jis Klaipėdos tarybai vadovauja antrą kadenciją. Kitais metais vyksiančiuose rinkimuose liberalų Klaipėdos skyrius pasirinko į merus kelti Seimo nario Simono Gentvilo kandidatūrą. Po šio sprendimo V. Grubliauskas paliko Liberalų sąjūdį, o rinkimuose dalyvaus su visuomeniniu rinkimų komitetu „Vytautas Grubliauskas ir komanda“. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 3 dieną.

