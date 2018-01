17-os EP Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos narių pasirašytame dokumente, skirtame prezidentei Daliai Grybauskaitei, premjerui Sauliui Skverneliui ir Seimo pirmininku Viktorui Pranckiečiui, teigiama, kad toks Seimo nutarimas prieštarauja Europos Tarybos nustatytiems visuomeninės žiniasklaidos laisvės standartams. „Esame rimtai susirūpinę matydami vykstantį Lietuvos valdančiosios koalicijos kišimąsi į žiniasklaidos darbą, ypač dėl to, kad šie veiksmai itin panašūs į kilusią krizę dėl Lenkijos visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo ir po to sekusius nerimą keliančius politinius procesus šioje šalyje. Šiuo laišku norime išreikšti rimtą susirūpinimą dėl tokios apgailėtinos situacijos, kuri susijusi su Lietuvos visuomeninio transliuotojo politiniu tyrimu. Todėl raginame valdančiąją Lietuvos Seimo daugumą susilaikyti nuo bet kokio politinio kišimosi į Lietuvos radijo ir televizijos veiklą bei pasikliauti nepriklausomų institucijų ekspertų tyrimais“, – rašoma kreipimesi. Dokumentą be kitų pasirašė ALDE frakcijos lyderis Guy Verhofstadtas bei du Lietuvos atstovai – Petras Auštrevičius bei Valentinas Mazuronis. Seimas sausio pradžioje sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės. Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams, kurie kelia valdantiesiems „valstiečiams“ nepatogių klausimų.

