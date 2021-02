Daktaras lieka įkalintas iki gyvos galvos, duris į laisvę užtrenkė teismas

Rizika, kad pakartotinai nusikals išlieka vidutinė

Kauno apygardos teismui prašymą Henytės pravardę nusikalstamame pasaulyje turinčiam H. Daktarui suteikti bilietą į laisvę pateikė Pravieniškių pataisos namų įstaigos administracija.

Teismui adresuotame rašte minima, kad šiuo metu 63 metų H. Daktaras dirba medienos apdirbimo ceche, per įkalinimo laikotarpį tris kartus pažeidė nustatytą tvarką ir 13 kartų skatintas, šiuo metu yra atlyginęs priteistą ieškinį.

Pasak pataisos namų atstovo, šiuo metu rizika, jog H. Daktaras pakartotinai nusikals yra vidutinė, per metus sumažėjo 8 balais, nuo 88 iki 80 pagal OASys sistemą. Net pusę jų, 40 balų sudaro dinaminiai rodikliai, kuriuos pats nuteistasis gali pakeisti savo geru elgesiu.

Teismui buvo pateiktas H. Daktaro mamos Jadvygos Daktarienės raštas, kuriame ji teigė suteiksianti į laisvę išėjusiam sūnui darbą jos vadovaujamoje parduotuvėje "Ramunė" ir priimtų jį gyventi pas save į namus. Tai antrasis H. Daktaro prašymas jam skirti terminuotą laisvės atėmimo bausmę ir suteikti viltį ją atlikus išeiti į laisvę.

Kauno apygardos teismo vertinimu, kol kas nėra teisinio pagrindo sušvelninti H. Daktarui skirtą bausmę. Vieni šių motyvų yra tai, kad jis yra nuteistas už eilę labai sunkių nusikaltimų, praeityje jis teistas ne vieną kartą, o nenusikaltęs sugebėdavo išbūti ne itin ilgą laiką.

Socialinio tyrimo duomenimis, pats nuteistasis linkęs ieškoti savęs pateisinimo būdų, todėl negalima teigti, kad jis pasiruošęs savo tikslų siekti tik teisėtais būdais.

Pasak teikimą išnagrinėjusių ir jį atmetusio Kauno apygardos teismo, įkalinimo iki gyvos galvos pakeitimas terminuota laisvės atėmimo bausme yra išimtis, taikoma tik išskirtiniais atvejais, kai nekyla abejonių, jog nuteistasis visiškai pasitaisė ir ateityje nebenusikals.

Prašymui sušvelninti bausmę prieštaravo prokuroras

Šįkart teismui pateikti nauji duomenys apie tai, jog Henytė dirba, gavęs nemažai paskatinimų bei pagyrimų, dalyvauja Biblijos studijų programoje.

Jo advokatas Vytautas Sirvydis akcentavo, jog H. Daktaras kalėdamas radikaliai pasikeitė, todėl jam turi būti suteikta viltis išeiti į laisvę. Advokatas teismo prašė Henytei skirti minimalią įstatymų nustatytą terminuotą bausmę 5 metus įkalinimo, kurią atlikęs jis galėtų išeiti į laisvę. Maksimali laisvės atėmimo bausmė, kurią galima skirti iki gyvos galvos nuteistam asmeniui – 10 metų.

Teikimui sušvelninti H. Daktarui skirtą bausmę tam prieštaravo prokuroras Gintautas Tamulionis. Jis minėjo, kad kalinys dar nėra iki galo pasitaisęs, iki šiol nepripažįsta savo kaltės.

Dėl to, nėra objektyvių priežasčių manyti, kad pavojingumas visuomenei sumažėjęs tiek, kad būtų galima taikyti įstatymu numatytą lengvatą. Kyla abejonių ir dėl to, ar nebus pažeisti teisingumo principai ir visuomenės interesai.

Henrikas Daktaras, Kauno apygardos teismo posėdis © DELFI / Nerijus Povilaitis

H. Daktaro pusėn stojo du kapelionai

Antrą kartą teismui teikiant prašymą suteikti H. Daktarui malonę ir įkalinimą iki gyvos galvos pakeisti terminuota, nuo 5 iki 10 metų įkalinimo bausme liūdnai pagarsėjusiam kauniečiui pagyrų negailėjo net du įkalinimo įstaigose dirbantys kapelionai.

"H. Daktarą pažįstu nuo 2019 metų, kartą per mėnesį su juo susitinku. Pradžioje jis padarė stiprios asmenybės įspūdį, ieškantis tiesos. Ne visada atvykdavo laiku, kartais pavėluodavo dėl darbo.

Matėme, kad keičiasi jo požiūris į visuomenę. Šv. Raštas mokina, kad žmogus turi būti paklusnus valdžiai, dėl to būna sunkumų su kriminalinio pasaulio atstovais. Jo požiūris į visuomenę, į valdžią keičiasi. Asmeninėse konsultacijose jis minėjo, kad niekada nedarytų to, kas buvo praeityje", – sakė Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos direktorius Kęstutis Kulakauskas.

Rimvydas Žilinskas (Taisonas) ir Henrikas Daktaras (Henytė) © Archyvo nuotr.

Dvasininkas minėjo, kad už grotų kalintis Henytė ne tik daug dėmesio skiria Biblijos studijoms, bet ir į jas kviečia kitus kalinius. Su H. Daktaru bendraujantis kapelionas, baptistų bendruomenės pastorius Tomas Bartkus sakė kalinį pažįstantis apie pusantrų metų, o bendrauja kartą savaitėje.

"Morališkai ir dvasiškai stiprus žmogus, domisi pasaulio įvykiais, pergyvena dėl visą pasaulį ištikusios Covid-19 bangos. Atradau, kad jis labai myli savo šeimą. Jo meilė šeimai ir Dievui yra pagrindinės gyvenimo vertybės", – teisme sakė kapelionas T. Bartkus ir prašė tenkinti prašymą skirti terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

H. Daktaras pripažino: dėl praeities klaidų kenčia ne tik jis, net ir šeima

Kapelionas sakė, kad Henytė ne tik labai myli savo šeimą, bet ir pasiruošęs grįžti į visuomenę bei integruotis joje.

Pats H. Daktaras teismui sakė, kad sulaukęs galimybės kada nors išeiti į laisvę pakeis savo gyvenimo būdą.

„Jeigu man gerbiamas teismas suteiktų viltį išeiti į laisvę, eičiau mokytis. Tai daryti niekada nėra per vėlu. Žvelgdamas į praeitį dabar aš labai gailiuosi, kad gyvenau tokį gyvenimą. Dėl to kenčiu ne vien aš, bet ir 83 metų mama, žmona, vaikai ir anūkai. Kad ir kokį sprendimą priims gerbiamas teismas, tikiu, kad šis sprendimas bus teisingas", – trumpame kreipimesi į teismą sakė nuotoliniu būdu posėdyje dalyvavęs H. Daktaras.

Henrikas Daktaras © DELFI / Dainius Sinkevičius

Vadino save ligotu ir senu žmogumi

Vietoje įkalinimo iki gyvenimo pabaigos skirti terminuotą laisvės atėmimo bausmę, kurią atlikus būtų galima išeiti į laivę H. Daktaras teismo prašė ir 2019 metų pabaigoje.

Tąkart nuotoliniu būdu teismo posėdyje dalyvavęs kalinys bandė teismą graudinti kalbėdamas ir apie savo amžių, ir apie sveikatos problemas.

„Prašau įvertinti mano amžių, netrukus bus 62 metai. Iki 60 metų maniau, kad esu nemirtingas, tačiau ligos aplankė viena po kitos, patyriau insultą. Dabar esu senas, ligotas žmogus. Man tuoj bus 62 metai, kam aš reikalingas, blemba, numirti jau laikas. Čia vaikštau, šlubuoju“, – kalbėjo Henytė. Jo advokatai pateikė duomenų, kad H. Daktarui iš tiesų yra diagnozuotas ne vienas susirgimas – glaukoma, širdies, kraujagyslių patologijos, dėl to nustatytas dalinis darbingumas.

© DELFI / Valdas Kopūstas

Ignoruoja nusikaltėlių „taisykles“, už grotų ėmė dirbti

2019 metų pabaigoje Kauno apygardos teismui nagrinėjant H. Daktaro prašymą paaiškėjo ir svarbi aplinkybė: kadaise nusikalstamo pasaulio „autoritetu“ vadintas kaunietis panašu, ėmė ignoruoti nusikaltėlių „tradicijas“.

Teismui buvo pateikti duomenys, jog Henytė pataisos namuose dirba medienos apdirbimo ceche. Pagal kalinių subkultūros, vadinamųjų „paniatkių“, nuostatas, save gerbiantys nusikaltėliai, o juo labiau – jų vadeivos, negali dirbti jokio darbo.

„Pats faktas, jog asmuo dirba laisvės atėmimo įstaigoje, jau reiškia, kad jis nepalaiko subkultūros. Pagal ją dirbti negarbinga, o ypač „autoritetui“, – taip H. Daktaras pateikiamas žiniasklaidos“, – tąkart kalbėjo advokatas Vytautas Sirvydis.

Bulgarijoje sulaikytas Henrikas Daktaras (Bulgarijos policijos nuotr.) © Bulgarijos policijos nuotr.

Kalinys nenuobodžiauja: mezga, drožia, kuria eilėraščius

Iš advokatų pateiktos medžiagos galima susidaryti nuomonę, jog už daugybę nusikaltimų iki gyvos galvos įkalintas Kauno mafiozas už grotų neatpažįstamai pasikeitė. Panašu, kad laiko už grotų Henytė veltui neleidžia, čia surado naujų veiklų bei pomėgių.

Gynėjų pateiktuose dokumentuose teigiama, kad H. Daktaras dalyvavo poezijos konkurse, mezgė šalikus, margino velykinius margučius, dukart dalyvavo gražiausiai papuoštos kameros konkursuose, taip pat – nuteistųjų „protmūšyje“ ir laimėjo pirmąją vietą.

Garsusis kalinys taip pat mezgė mezginius krizinio nėštumo centro globojamiems kūdikiams, gavo laišką iš apaštalinės nunciatūros, pagamino medinių Velykų dekoracijų, išklausė „Carito“ kursą, žaidė stalo tenisą, dalyvavo Konstitucijos egzamine. O šiuo metu Henytė dalyvauja viešosios įstaigos „Aplankyk kalinį“ programoje, Biblijos studijose.

Bulgarijoje sulaikytas Henrikas Daktaras © Bulgarijos policijos nuotr.

Sušvelninti bausmę prašė ne kartą

2019 metų gruodį Kauno apygardos teismas pataisos namų teikimą atmetė ir nusprendė, kad tuo metu nebuvo pagrindo švelninti H. Daktarui skirtą bausmę.

Teismas konstatavo, kad nuteistojo elgesys pataisos namuose nėra nepriekaištingas, o jis pats, net ir praėjus daugiau nei 20 metų nuo labai sunkių nusikaltimų, dėl kurių atlieka bausmę, nepripažįsta savo kaltės ir mano, kad yra nuteistas nepagrįstai griežtai.

H. Daktaras Klaipėdos apygardos teismo 2013 metų birželį nuteistas dėl to, kad 1993–2000 metais vadovavo nusikalstamam susivienijimui. Konstatuota, kad jo dalyviai buvo ginkluoti sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis, šaunamaisiais ginklais, naudotais ir planuotais panaudoti darant nusikaltimus – nužudymus, turto prievartavimus, plėšimus.

© Archyvo nuotr.

H. Daktaras anksčiau šiais metais kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, vėliau – į Apeliacinį teismą, prašydamas sušvelninti jam skirtą bausmę. Tuomet šie teismai jo skundus atmetė.

Henytės įkalinimo pradžia laikomi 2009 metai, tačiau į bausmę įskaičiuojamas ir pagal ankstesnius – Vilniaus apygardos teismo 1997 metų vasario ir 2006 metų gruodžio – nuosprendžius už grotų praleistas laikas.

2008 metų gruodį teismas buvo leidęs H. Daktarą suimti, tačiau jis pasislėpė ir 2009 metų rudenį buvo sulaikytas Bulgarijoje, prie Varnos miesto.