Šie pareigūnai dalyvavo kratose Kauno klinikinėje ligoninėje, kurioje, bylos duomenimis, buvo paimti du D. Gineikaitės kraujo mėginiai, bei vyko į parodymų patikrinimą mėginius sukeitusos slaugytojos Salomėjos Skersienės namuose, kur buvo rastas išmestas antrasis D. Gineikaitės kraujo mėginys, apklausė įtariamuosius. Apklaustas ikiteisminį tyrimą vykdęs STT pareigūnas. D. Gineikaitė kaltinama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi, kai 2015 metų pabaigoje neblaivi vairuodama automobilį susidūrė su kitu automobiliu ir savo tuometiniam patarėjui Gintarui Furmanavičiui nurodė padėti nuslėpti jos girtumą ir taip išvengti už tai gręsiančios atsakomybės. Kaltinimo akte taip pat nurodyta, jog ji sukurstė piktnaudžiauti tuometinį Kauno klinikinės ligoninės direktorių Gediminą Abeciūną, jo pavaduotoją Kastytį Grigonį, o jiems piktnaudžiauti padėjo vieno iš ligoninės skyrių laikinai einantis pareigas vedėjas Artūras Šulnius ir slaugytoja Salomėja Skersienė. Šie kaltinamieji anksčiau buvo patraukti atsakomybėn administracine tvarka dėl melagingų parodymų davimo, A. Šulnius ir S. Skersienė pripažinti kaltais antrą kartą paėmę D. Gineikaitės kraujo mėginį, kitiems asmenims administracinės bylos tuomet nutrauktos. Antradienį apklausti A. Šulnius ir S. Skersienė teigė, kad daug kas jų parodymuose užfiksuota netiksliai, kad per apklausas sulaukė pareigūnų spaudimo, kad vėlai vakare vykusių apklausų metu jiems nebuvo leidžiama susisiekti su nerimavusiais artimaisiais. Apklausą vykdę pareigūnai teigė, kad S. Skersienė priekaištų pareigūnams neturėjo, užfiksuotus savo parodymus perskaitė ir patvirtino. Pareigūnai taip pat patvirtino, kad S. Skersienė pati parodė šiukšliadėžę, į kurią išmetė kraujo mėginį. Į daugumą klausimų STT pareigūnai neatsakė, teigdami, kad nepamena prieš dvejus metus vykusių procesinių veiksmų detalių. Advokatams iškilo klausimų, ar pareigūnai tinkamai atliko veiksmus, kai šiuo metu kaltinami asmenys buvo apklausiami kaip liudytojai, nors galėjo kalbėti apie savo padarytus nusikaltimus. Pasak STT pareigūnų, apklausti buvo ir kiti ligoninės darbuotojai, tuo metu dirbę skyriuje, o S. Skersienės vaidmuo byloje paaiškėjo tik atlikus procesinius veiksmus su ja. Pernai vasarį Kauno apylinkės teismas paskelbė, kad D. Gineikaitė eismo įvykį 2015 metų gruodį Kaune padarė būdama neblaivi. Jai paskirta 1,3 tūkst. eurų bauda ir pusketvirtų metų atimta teisė vairuoti.

