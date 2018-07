Pasak jo, sutartyje numatyta galimybė skirti baudas, neatsiskaityti už negautas porcijas. Kokių veiksmų bus imtasi, paaiškės baigus rinkti informaciją apie įvykusius pažeidimus ir juos įvertinus teisininkams. Šiuo metu surinkta informacija iš savivaldybių apie jų dalyvių maitinimą, laukiama informacijos iš Maisto ir veterinarijos tarnybos, ji tikrino tiekiamą maistą. Galimus veiksmus Dainų šventės organizatoriai trečiadienį taip pat aptarė su Viešųjų pirkimų tarnyba. „Žiūrėsime, ką leidžia juridika, įstatymai ir sutartis, taip ir elgsimės“, – sakė S. Liausa. Susiję straipsniai: Dainų šventės dalyvė parodė pietų nuotrauką: skubiai sušauktas susirinkimas Aistros dėl maitinimo Dainų šventėje: Skvernelis ragina „pasielgti nelietuviškai“, Šimašius – elgtis priešingai Pasak jo, šiuo metu turima informacija apie vieną dieną vėlavusius pusryčius ir į vieną stadioną laiku neatvežtą maistą, kuris vėliau pristatytas nekokybiškas, nepilnos komplektacijos. Kol kas nėra aišku, kada pretenzijos galėtų būti pateiktos. Per Dainų šventę socialiniuose tinkluose plito dalyvių skundai dėl nepilnų porcijų, nekokybiško maisto ar net išvis negautų pietų ar vakarienės. Juos šiemet maitino bendrovės „Riekė“ ir „Ovantis“ bei viešoji įstaiga „Bruneros“. Pirmos dvi minėtos įmonės kartu laimėjo 154 tūkst. eurų vertės viešąjį pirkimą, o dviejų „Bruneros“, anksčiau veikusios „Kretingos maisto“ pavadinimu, laimėtų pirkimų vertė siekia 667 tūkst. eurų.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.