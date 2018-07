„Visuomenės nuoširdžiai atsiprašome už nesklandumus ir labai apgailestaujame, jog nežiūrint į tai, kad mūsų įmonės kolektyvas dirba iš visos širdies, tam kad šventės dalyviai būtų pamaitinti laiku, skaniai ir kokybiškai, kai kuriais atvejais žmogiškojo faktoriaus nepavyko išvengti“, – rašoma trečiadienio vakarą išplatintame viešosios įstaigos komentare. Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu plinta Dainų šventės dalyvių skundai dėl nepilnų porcijų, nekokybiško maisto ar netgi apskritai negautų pietų ar vakarienės. Reaguodamas į tai, sostinės meras Remigijus Šimašius paragino verslą pasirūpinti tinkamu Dainų šventės dalyvių maitinimu. Į šį kvietimą atsiliepė apie dešimt prekybos tinklų, maisto pramonės ir prekybos įmonių, maisto tiekėjų ir maitinimo įstaigų. „Bruneros“ ir Dainų šventės organizatoriai teigia, kad nesklandumai pašalinti ir maistas dalyviams tiekiamas tinkamai. Kritikos sulaukę Dainų šventės maisto tiekėjai teigia, jog 36 tūkst. dalyvių šventė yra ypatingai didelio didelio masto renginys, kuriam ruoštis reikia pradėti bent prieš metus. Įstaiga prašo supratingumo bei tolerancijos ir kviečia dėl nesklandumų kreiptis nemokamos kokybės linijos telefonu 8 800 51010. Dainų šventės dalyvius šiemet maitina bendrovės „Riekė“ ir „Ovantis“ bei viešoji įstaiga „Bruneros“. Pirmos dvi minėtos įmonės kartu laimėjo 154 tūkst. eurų vertės viešąjį pirkimą, o dviejų „Bruneros“, anksčiau veikusios „Kretingos maisto“ pavadinimu, laimėtų pirkimų vertė siekia 667 tūkst. eurų.











