„Tik nereikia mūsų gąsdinti ir tik nereikia patiems gąsdintis, nes būtent toks tikslas „Zapad“ pratybų – mus išgąsdinti, sunaikinti mūsų valią gintis, kad mes būtume paralyžuoti ir nieko negalėtume valstybėje daryti“, – per spaudos konferenciją Seime klausiama, kaip reaguoja į kai kurių politikų kritiką dėl vizito laiko, atsakė prezidentė. „Visų atitinkamų struktūrų rekomendacijos yra, kad saugumo lygis nepakitęs, o (tai yra) galimybė išvažiuoti į Jungtines Tautas ir iš tribūnos kalbėti dviem šimtams valstybių, atkreipti dėmesį į mūsų regiono problemas, kai visas pasaulis šiandien galvoja tik apie konfliktus su Šiaurės Korėja“, – apie vizito tikslą sakė D.Grybauskaitė. Susiję straipsniai: Rusija kreipėsi į NATO: nesijaudinkite dėl „Zapad“ D. Grybauskaitė su Seimu aptars, ką veiks rudenį Anot jos, tai bus proga pasakyti, kad „agresorius, kur jis bebūtų, ar Šiaurės Korėjoje, ar mūsų kaimynas, neturi ir negali daryti ką nori“. „Agresyvūs veiksmai savo kaimynų atžvilgiu, karai, teritorijų užgrobimai neturi pateisinimo ir visada bus gėdingi ir smerktini. Tai aš pasakysiu visam pasauliui“, – pabrėžė prezidentė. Anksčiau D.Grybauskaitė „Zapad“ yra vadinusi puolamojo pobūdžio pratybomis, kuriomis, pasak jos, Rusija demonstratyviai ruošiasi karui su Vakarais. Šalies vadovė rugsėjo antroje pusėje vyks į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesiją Niujorke, kur sakys kalbą. Rugsėjo 14–20 dienomis Rusija ir Baltarusija rengia bendras karines pratybas. Maskva skelbia, kad pratybose dalyvaus mažiau nei 13 tūkst. karių, Vakarų pareigūnai mano, kad iš tiesų mokymuose bus apie 100 tūkst. karių. Lietuvos karinės žvalgybos teigimu, labai tikėtina, kad pratybų „ Zapad“ scenarijuje bus numatytas ginkluotas konfliktas su NATO. Dalis mokymų rajonų bus greta Lietuvos valstybės sienos, todėl Lietuvos pareigūnai neatmeta incidentų ir provokacijų tikimybės.











