Šalies vadovė su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka dukart per metus – prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Artėjant rudens sesijai prezidentė išskiria kelis svarbiausius darbus: priimti socialiai orientuotą ir saugumą užtikrinantį biudžetą, įgyvendinti struktūrines reformas, stiprinti antikorupcines iniciatyvas.

Pasak Prezidentūros pranešimo, Seimui šalies vadovė pateikė septynias iniciatyvas, susijusias su skaidrumo didinimu, šalies konkurencingumo užtikrinimu, taip pat atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą, korupcinius nusikaltimus griežtinimą. Kartu šalies vadovė teikia profesinio mokymo pertvarką. Susiję straipsniai: Apklausa: didėja V. Pranckiečio ir S. Skvernelio populiarumas Siūlo visiems kartu ieškoti naujų idėjų šalies proveržiui pasiekti Rudens sesijoje prezidentė laukia Seimo sprendimų ir dėl jos iniciatyvų pertvarkyti Registrų centrą, galimybės nuteisti užsienyje besislapstančius nusikaltėlius už akių, atsakomybės griežtinimo vengiantiems mokėti mokesčius bei gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisų, kurios išplečia turto deklaracijas turinčių pateikti asmenų sąrašą. Svarbiausias rudens sesijos klausimas tradiciškai yra valstybės biudžeto tvirtinimas, Vyriausybė kartu su juo siūlo svarstyti skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, kovos su korupcija griežtinimo, švietimos sistemos pertvarkos klausimus. Įregistruotame sesijos darbų programos projekte įrašyti beveik 530 teisės aktų projektų be lydimųjų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti per 150, prezidentė D.Grybauskaitė – 7, Seimo nariai (frakcijos) – beveik 250 įstatymų projektų.

Seimo eilinė rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.











