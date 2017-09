Niujorke viešinti šalies vadovė teigė, kad vienas iš to įrodymų yra Rusijoje ir Baltarusijoje vykstančios pratybos „Zapad“. „Zapad“ yra tik vienas iš požymių, jog Kremlius niekaip nesugeba pažaboti savo neapykantos Vakarams“, – antradienį JT Generalinėje Asamblėjoje sakė prezidentė. Pasak jos, šiomis pratybomis Kremlius moko „savo kariuomenę pulti Vakarus“. Lietuva ir kitos Vidurio ir Rytų Europos valstybės ne kartą reiškė nerimą dėl „Zapad“ scenarijaus ir masto. Susiję straipsniai: Izraelio premjeras apie D.Trumpo pasisakymus: tokios ryškios kalbos dar negirdėjau Mirė S. Petrovas – „žmogus, išgelbėjęs pasaulį“ nuo branduolinio karo Nors daugiausiai dėmesio šių metų JT Generalinėje Asamblėjoje skiriama Šiaurės Korėjai, Iranui ir rohinjų musulmonų situacijai Mianmare, Lietuvos vadovė paragino pasaulio lyderius atsigręžti ir į Rytų Europą, kur Rusija taiko „šantažo, patyčių ir agresijos metodus“. „Nepaisant to, kad Rusijos, kaip nuolatinės Saugumo Tarybos narės, ypatinga pareiga yra ginti taiką visame pasaulyje, ji užpuolė Gruziją, neteisėtai aneksavo Krymą ir tiesiogiai dalyvauja kare rytų Ukrainoje, taip pažeisdama Jungtinių Tautų Chartiją“, – kalbėjo D.Grybauskaitė. Jungtinių Tautų šalių lyderių susitikime daug kalbama ir apie šios po Antrojo pasaulio karo sukurtos organizacijos reformą. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) daugiausiai šneka apie būtinybę sumažinti jos biurokratiją, taip sustiprinant organizacijos pajėgumą veikti. Lietuva prisijungė prie D.Trumpo iniciatyva parengtos politinės deklaracijos, kuria siekiama reformuoti Jungtines Tautas, o D.Grybauskaitė pareiškė, kad jos nesugebėjo apsaugoti pasaulio nuo karų ir nestabilumo. „Dabar turime pasirinkti: arba leisime šiai organizacijai pakilti į kovą su piktnaudžiavimu, arba paversime ją nereikšminga“, – sakė prezidentė. Jungtinėms Tautoms priklauso 193 valstybės.











38 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.