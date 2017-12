„Šį kartą mums reikia ir socialiai orientuoto, ir saugumą užtikrinantį biudžetą turėti, ir čia ieškosiu ir aš sutarimo su įvairiomis frakcijomis, ir įtikinėsiu, kad toks biudžetas yra svarbus ir Lietuva negali leisti negalėti kitų metų pradžioje ar sulaikyti pensijas, ar atlyginimus, ar užtikrinti mūsų gynybinį saugumą“, - interviu LRT radijui ketvirtadienį sakė D. Grybauskaitė. Šalies vadovė taip pat sakė sieksianti, kad būtų grąžinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui.

„Jau ir dabar Vyriausybė kalba apie pensijų, atlyginimų didinimą, ir čia norėčiau priminti dar ir savo spaudimą Vyriausybei, kad ir toliau laikausi nuomonės, jog būtina atstatyti šildymo lengvatą žmonėms, būtent todėl, kad branginti šildymą tikrai nėra prasmės, nei tai daug atneša į biudžetą, o visgi yra kainos kėlimas, kuris augant ekonomikai neturi jokios nei politinės, nei ekonominės prasmės“, - tikino ji. Susiję straipsniai: Vyriausybė: pensijos nuo spalio didės apie 13,5 euro S. Skvernelis žada užtikrinti kompensacijas lankantiems būrelius Ministrų kabinetas trečiadienį nutarė nuo spalio bazinę pensiją padidinti 10 eurų - teigiama, kad vidutinė pensija padidės apie 13,5 euro, o nuo kitų metų sausio dėl indeksavimo ji turėtų padidėti dar beveik 30 eurtų iki 330 eurų. Premjeras Saulius Skvenelis jau yra pažadėjęs iki spalio grąžinti lengvatinį 9 proc. tarifą šildymui, o nuo Naujųjų metų Vyriausybė siūlys jį padidinti iki 15 proc. Nuo birželio lengvata yra panaikinta ir šiuo metu tarifas yra 21 proc. Kitąmet ketinama 149 mln. eurų didinti krašto apsaugos finansavimą, jį didinant iki daugiau nei 2 proc. BVP.











