Raimundas Banionis sako, kad apie tėvą kaip KGB agentą šeštadienį išgirdo pirmą kartą, ir teigia nepažįstantis nė vieno asmens, kuris būtų nukentėjęs. Informaciją apie KGB veiklą skelbiančioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro interneto svetainėje rašoma, kad D. Banionis turėjo agento „Broniaus“ slapyvardį, buvo užverbuotas 1970 metais ir teikė KGB žinias apie Amerikos lietuvius. „Gyvenau 60 metų, gyvenau su juo, nei mačiau, nei girdėjau ką nors. Sako, 1970 metais, kai man buvo 13 metų... Taip, jis buvo Amerikoje tuo metu. Aš nežinau, gal saugumas ir kalbėjosi su juo. Turbūt kalbėjosi tais laikais su visais“, – LNK Žinioms sakė R. Banionis. Susiję straipsniai: Paviešintuose KGB agentų sąrašuose - Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio pavardės Kelia klausimus dėl informacijos apie KGB agentus: kodėl būtent dabar? „Nepažįstu nė vieno, kas būtų nukentėjęs nuo jo, per 30 metų nepriklausomybės nebuvo nė vienas, kuris pasiskųstų, kad jis kenkė kažkam“, – pridūrė jis. Sąraše paskelbta informacija ir apie žinomą Lietuvos dirigentą, orkestrų vadovą S. Sondenckį. Anot KGB dokumentų, jis buvo užverbuotas 1962 metais, turėjo agento „Saliuto“ slapyvardį ir agentūriniame tinkle buvo iki 1982-ųjų liepos. KGB domino į JAV emigravęs S. Sondeckio tėvas Jackus Sondeckis. Sauliaus Sondeckio sūnus sako, kad turi tėvo ir senelio laiškus, ir tikina, kad tėvas nebuvo KGB agentas. Jis pageidauja susipažinti su dokumentais. „Jeigu buvo kokia nors ataskaita, tai ji turėjo būti jo ranka rašyta, jo raštą mes tikrai labai gerai žinome, ypatingai parašą, aš labai lengvai pasakyčiau, jis ar ne jis“, – LNK Žinioms sakė sūnus.











174 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.