COVID-19 serganti panevėžietė atvira: pradžioje verkiau, nes nežinojau, kas bus toliau

Kaip rugpjūčio 4 dieną pranešė Panevėžio miesto savivaldybė, per pastarąją parą mieste nebuvo nustatytas nė vienas naujas susirgimas COVID-19. Tuo tarpu rugpjūčio 1-ąją nustatyti 2, rugpjūčio 2-ąją – taip pat 2 ligos atvejai. Šiuo metu Panevėžyje serga 35 žmonės, Panevėžio rajone – dar 3.

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje šiuo metu yra gydomi trys COVID-19 užsikrėtę panevėžiečiai. Kiti laikosi nustatytų apsaugos priemonių ir privalomą karantino laikotarpį leidžia namuose.

Kad užsikrėtė, iškart nesuprato

Su naujienų portalo JP žurnalistais sutiko pabendrauti koronavirusu užsikrėtusi panevėžietė.

COVID-19 virusu užsikrėtusi Ramunė (moters vardas ir pavardė redakcijai žinomi) – darbingo amžiaus moteris. Ji saviizoliavosi namuose kartu su savo šeima. Mat COVID-19 užsikrėtė visi šeimos nariai.

„Iškart nesupratau, kad sergu koronavirusu. Pradžioje pradėjo skaudėti šoną, bet turiu tokią problemą ir pamaniau, kad tai niekis. Vėliau staigiai, iki 38,5 laipsnio, šoktelėjo temperatūra. Kadangi buvau krikštynose, galvojau, kad važiuodama namo peršalau – automobilyje veikė kondicionierius. Nemaniau, kad tai COVID-19, o galvojau, kad tai paprasčiausias gripas. Tačiau, kai panašūs simptomai pasireiškė kitiems, sunerimau ir, pasitarus su medikais, pasidariau testą. Kadangi testas buvo teigiamas, supratau, kuo sergu“, – pradėjo pasakojimą Ramunė.

Simptomai – skirtingi

Panevėžietė teigė, kad jautė bendrą silpnumą.

„Neturėjau visiškai jėgų ir norėjosi tik gulėti ir gulėti. Susirgo vyras, o vėliau ir dukra. Dabar saviizoliacijoje – visa šeima. Kadangi dukra susirgo vėliausiai, pasitarę su medikais nusprendėme karantine išbūti beveik iki rugpjūčio mėnesi vidurio“, – aiškino panevėžietė ir tęsė:

„Beje, vyro ligos simptomai – visiškai kitokie. Jam temperatūra tebuvo pakilusi vos iki 37,2 laipsnio ir labai skaudėjo galvą, dingo apetitas. Be to, dar pastebėjau, kad prasidėjus ligai, dingo skonio ir kvapo receptoriai. Dabar jau atsistatė, o ir temperatūros aukštos nebėra. O štai kolegė, kuri taip pat užsikrėtė virusu, nejautė jokių simptomų. Manau, kad koronavirusas neturi vienodų simptomų – jie kiekvienam skirtingi“.

Nežinia kankino

Pasak Ramunės, pats baisiausias momentas buvo, kai reikėjo laukti testo rezultatų.

„Tada ir verkiau… Buvo baisu, nes nežinojau, kas bus toliau, kaip teks gyventi? Ar persirgus vėl nesusirgsiu. Dar labai dėl šeimos išgyvenau. Nežinia kankina… Jausmai buvo visokie. Tiesa, pasitvirtino, kad vaikai koronavirusu serga lengviau. Dukrytei temperatūra nebuvo didelė, o ir apetitas nedingo. Pastebėjau, kad šis virusas suaktyvina žmogaus silpniausią, kokios nors ligos paveiktą organizmo vietą“, – svarstė COVID-19 serganti moteris.

Nėra specialaus gydymo

Pasiteiravus, kokius vaistus vartojusi panevėžietė, kai pajuto pirmuosius ligos požymius, Ramunė paaiškino:

„Kadangi pradžioje maniau, kad tai gripas, o buvo aukšta temperatūra, gėriau paracetamolį. Vėliau – žolelių arbatą. Vaistų nuo koronaviruso nėra, nėra ir specialaus gydymo. Kai ligos simptomai sumažėjo, esu ramesnė. Nebėra tokio silpnumo, todėl galima kentėti. Be to, ir apetitas atsirado. Jau numečiau 3 kilogramus. Esu lengvesnė, o tai jau gerai“.

Jautė medikų rūpestį

COVID-19 virusu užsikrėtusi panevėžietė sako, kad dabar neabejojanti, jog būtina dėvėti apsaugines kaukes, dažnai plauti rankas.

„Tai neišsigalvojimai, o būtinos apsaugos priemonės. Kada ir kuriuo metu žmogų užklups liga, niekas negali pasakyti. Saugotis būtina pačiam, o tuomet ir apsaugai kitus. Mane liga paguldė per tris dienas, o kai žinai, kad yra besimptomių atvejų, atsargumas gėdos nedaro“, – įtikinamai kalbėjo Ramunė ir negailėjo gražių žodžių Panevėžio medikams:

„Jaučiau didelį medikų rūpestį. Labai greitai pateikė testų rezultatus. Po to skambino kone kiekvieną dieną ir klausinėjo apie savijautą. Be to, skambino net ir iš Sveikatos apsaugos ministerijos“.

Nustatytų taisyklių būtina laikytis

Anot Ramunės, nors namuose nėra blogai saviizoliuotis, bet jau galvoja apie karantino pabaigą.

„Namuose yra kas veikti, o ir su šeima seniai buvo galimybė taip ilgai būti kartu. Tik norisi, kad greičiau baigtųsi šis laikotarpis. Laikomės visų taisyklių ir iš namų nė žingsnio. Stebėtojų pakanka. Net buvo kažkas apskundęs, esą į darbą nuėjau. Gerai, kad žmonės reaguoja, bet pandemijos metu nustatytų taisyklių būtina laikytis ir laužyti jų nesiruošiu – sveikata pats svarbiausias dalykas”, – kalbėjo panevėžietė ir sakė, kad laukia to dienos, kai gaus testo neigiamą atsakymą ir galės eiti į darbą.