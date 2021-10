COVID-19 plėtra stabtelėjusi tik 14-oje Lietuvos savivaldybių

Vilniuje 14-os pastarųjų dienų laikotarpiu 100 tūkstančių gyventojų jau tenka 1513,3 naujo koronaviruso infekcijos atvejo, šeštadienį skelbia Statistikos departamentas. Lietuvoje – 1270,3 atvejo ir penktadienį šalyje nustatyta 3050 naujų užsikrėtimų.

Kaune per dvi pastarąsias savaites 100 tūkst. gyventojų fiksuota 1427,7 atvejo, savaitinis jų skaičiaus augimas – 26,1 proc. Tačiau Klaipėdoje naujai nustatomų koronaviruso infekcijos atvejų per 7 dienas sumažėjo 2,3 proc., nors santykinis sergamumas čia dar labai aukštas – per 14 pastarųjų dienų 100 tūkst. uostamiesčio gyventojų fiksuota 2181,7 naujo COVID-19 atvejo. Šiaulių mieste šis rodiklis – 1809,9 atv., Panevėžyje – 828,5 atv.

Ne vieną savaitę minėtas rodiklis pastarajame mieste buvo mažiausias iš visų penkių didžiųjų šalies miestų – siekė vos kelis šimtus naujų ligos atvejų per 2 savaites 100 tūkst. gyventojų. Tačiau, šį šeštadienį skelbiamais naujausiais duomenimis, savaitinis naujų atvejų pokytis Panevėžyje yra + 66,3 proc. Didžiausias šis rodiklis (+114,7 proc.) – Švenčionių r. , taip pat Panevėžio r. (+107 proc.) bei Raseinių r. (+101 proc.) savivaldybėse.

Tuo pat metu keliolikoje kitų savivaldybių savaitinis naujų atvejų pokytis – jau su minuso ženklu. Tai nustatyta Skuodo r., Plungės r., Neringos, Lazdijų r., Mažeikių r., Molėtų r., Kalvarijos, Kupiškio, Šilalės r., Šilutės r., Ignalinos r., Telšių r., Klaipėdos m. bei Klaipėdos r. savivaldybėse. ELTA primena, kad tokių savivaldybių anksčiau buvo 20.

Pagal sergamumo COVID-19 duomenis sudarytame spalvinių zonų žemėlapyje 58 šalies savivaldybių teritorijos – juodos ir tik dviejų (Panevėžio r. bei Ignalinos r.) – šiuo metu ženklinamos raudona spalva. Pirmojoje iš šių savivaldybių per 2 pastarąsias savaites 100 tūkst. gyventojų nustatyti 483 nauji koronaviruso infekcijos atvejai, ir teigiamų tyrimų dalis siekia 7,3 proc. Antrojoje, Ignalinos r. sav., šie skaičiai atitinkamai yra 368 atvejai 100 tūkst. gyventojų per 2 pastarąsias savaites bei 4,3 proc. teigiamų tyrimų per pastarąsias 7 paras.

Didžiausios teigiamų tyrimų dalys per tą patį laiką nustatytos Birštone – 29,1 proc. iš 103 tyrimų, Šiaulių r. – 25,6 proc. (931 tyrimas) bei Pasvalio r. – 24,6 proc. (903 tyrimai). Visoje Lietuvoje per savaitę atlikti 153 425 tyrimai, ir teigiamų atsakymų, diagnozuojant COVID-19 ligą, gauta 13,6 proc.