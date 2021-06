COVID-19 atvejų kreivėje – ilgai laukti rodikliai: skelbia apie svarbų lūžį

Pasak NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės, praėjusią savaitę epidemiologai ir toliau fiksuoja koronavirusinės infekcijos protrūkių kreivės lūžimą žemyn.

„Tai, ką matome protrūkių kreivėje, džiugina. Praėjusią savaitę protrūkių mažėjimo tendencija ne tik išliko, bet ir stebimas svaresnis kreivės lūžimas, nei savaitėmis prieš tai, kai jis kas savaitę siekė apie 30 procentų. Reiškia, vakcinacijos daroma įtaka epidemiologinei situacijai yra itin reikšminga. Tai labai geras ir labai lauktas rezultatas, įrodantis, kad skiepydamiesi virusą galime įveikti. Kviečiu visus skiepytis, kartu kurti sėkmės istoriją ir su ja, o ne su virusu pasitikti rudenį“, – apie skiepijimo svarbą primena D. Razmuvienė.

Protrūkių sumažėjo visose srityse

Praėjusią savaitę Lietuvoje 60-čia proc. sumažėjo aktyvių protrūkių, registruotų ugdymo įstaigose. Jų specialistai užfiksavo 12, kai savaitę prieš tai – 30. Taip pat 25-ąją metų savaitę per pusę mažiau protrūkių epidemiologai registravo maisto pramonės, baldų gamybos įmonėse, taip pat statybos ir logistikos bei transporto sektoriuose.

Tuo metu, prekybos įmonėse, anot specialistų, praėjusią savaitę stebima 40-čia proc. mažiau aktyvių protrūkių, lyginant su 24-ąja metų savaite. Jų epidemiologai užfiksavo keturis, savaitę prieš tai – septynis.

Specialistų vertinimu, gamybos sektoriuje, kur 24-ąją metų savaitę fiksuotas itin reikšmingas protrūkių kreivės lūžimas žemyn, 25-ąją metų savaitę jis buvo lėtesnis. Lyginant pastarąsias dvi savaites, protrūkių gamybos įmonėse sumažėjo penktadaliu.

Be to, koronavirusinės infekcijos protrūkių žemėlapyje, praėjusios savaitės pabaigos duomenimis, nebeliko aktyvių COVID-19 ligos protrūkių, kurie būtų registruoti siuvimo įmonėse. Pavasarį šios srities įmonėse buvo registruota per 20 aktyvių protrūkių.

Bendrai praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvoje fiksuoti 46 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, kai savaitę prieš tai – 88 protrūkiai, 23-ąją metų savaitę – 138 aktyvūs COVID-19 ligos protrūkiai, 22-ąją metų savaitę – 212 protrūkių, 21-ąją metų savaitę – 331 protrūkis, 20-ąją metų savaitę – 386 protrūkiai, 19-ąją metų savaitę – 448 protrūkiai.

NVSC primena, kad protrūkis – tai staigus užkrečiamųjų ligų išplitimas, apėmęs riboto skaičiaus žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, t. y. du ir daugiau tarpusavyje susiję ligos atvejai laiko ir vietos požiūriu.

Specialistai primena, kad Lietuvoje vykdoma masinė vakcinacija, tad visi asmenys, sulaukę 16 metų, raginami registruotis skiepui internetu www.koronastop.lt arba, jeigu nėra galimybės to padaryti, skambinti Karštosios linijos numeriu 1808.

Be to, Europos vaistų agentūrai leidus „Comirnaty“ vakcina nuo koronaviruso skiepyti 12–15 metų asmenis, šios amžiaus grupės vakcinacija jau vykdoma ir Lietuvoje. Registruoti vaikus skiepijimui gali tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai.

Pirmąjį skiepą nuo COVID-19 per parą gavo per 3 tūkst. žmonių

Praėjusią parą pirmąją skiepo dozę nuo COVID-19 gavo 3123 žmonės, antrąją – 16 tūkst. 673, antradienį skelbia Statistikos departamentas.

Šalyje nuo COVID-19 iki šiol pirma vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 231 tūkst. 196 žmonės, dviem – 958 tūkst. 909.

Mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 53,9 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 68,4 proc. – 75-79 metų gyventojų, 70,6 proc. – 70-74 metų gyventojų ir 69,1 proc. – 65-69 metų gyventojų.

55-64 metų grupėje paskiepytųjų yra 57 proc., 45-54 metų grupėje – 50,4 proc., 35-44 metų grupėje – 48,6 proc., 25-34 metų grupėje – 41,7 proc., 16-24 metų grupėje – 39,4 proc. gyventojų. 12-15 metų vaikų paskiepyta 6,9 proc.

Šie skaičiai per parą padidėjo apie 0,1-0,3 procentinio punkto.

Lietuvoje bent vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 44 proc. žmonių – 0,1 procentinio punkto daugiau nei para anksčiau.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 2 mln. 735 tūkst. 655 skiepų dozių, iš jų 2 mln. 473 tūkst. 575 yra pristatyta į vakcinavimo centrus. Čia sunaudotos 2 mln. 190 tūkst. 105 skiepų dozės.

Nepanaudotų vakcinos dozių šiuo metu yra 545,6 tūkst. Ankstesnę parą šis skaičius siekė 379,2 tūkst.