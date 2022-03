Čmilytė-Nielsen: Ukrainai turi būti suplanuotas greitasis kelias į ES

„Esu kalbėjusi tiek su Užsienio reikalų komiteto, tiek su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais bei įvairių frakcijų atstovais – ES perspektyva Ukrainai šiandien yra tikrai labai svarbi“, – Seime ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Ji priminė, kad prieš kelias dienas su Estijos ir Latvijos parlamentų pirmininkais taip pat pasirašė tokią rezoliuciją.

„Šiandien svarbu yra politinė valia, pareiškimas ir mes tikrai šiame etape nekalbame apie biurokratinius sprendimus, tačiau taip – Ukrainai turi būti suplanuotas greitasis kelias į ES. Tokia yra idėja, nes Ukrainos situacija yra išskirtinė“, – tvirtino Seimo pirmininkė.

Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į ES



Vasario pabaigoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į Europos Sąjungą (ES).

Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas ir ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje.

Apie tai pranešė „Liaudies tarno“ spaudos tarnyba.

„Ukrainiečiai seniai įrodė, kad mes – neatsiejama Europos bendrijos dalis. Ukraina teikia paraišką stojimui į ES pagal ypatingąją procedūrą. Dėkojame partneriams už palaikymą ir greitus sprendimus“, – „Unian“ cituoja D. Šmyhalio pranešimą.

Vėliau „Liaudies tarno“ spaudos tarnyba paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kaip V. Zelenskis pasirašo šį dokumentą.

