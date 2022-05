Apie tai buvo kalbama NB8 susitikimuose su Moldovos parlamento pirmininku Igor Grosu ir šalies premjere Natalija Gavrilița.

„Rytų partnerystės šalių, ir ne tik jų, likimas priklauso nuo Ukrainos karo dėl laisvės ir teritorinio vientisumo baigties. Štai kodėl taip svarbu, kad ji laimėtų. Todėl visi privalome padėti Ukrainai tai padaryti. Kartu būtina stiprinti ir kitas Rytų partnerystės šalis. Kaip sakiau p. Grosu, Lietuva supranta, jog Moldovai reikia tarptautinės paramos kelyje į Vakarų demokratiją.

Tikiu, kad šis vizitas padės jai sustiprinti pozicijas tiek Europos Sąjungos, tiek kitais formatais“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Pasak Seimo pirmininkės, ši parama turėtų būti plati, apimti politinius, ekonominius ir saugumo aspektus ir padėti įveikti Moldovai kylančius iššūkius.

„Asmeniškai aš turėjau galimybę juos aptarti per pirmąjį šių metų vizitą į Moldovą, prieš karą Ukrainoje. Reikia pripažinti, kad dabar situacija dar labiau komplikavosi – be socialinių ir ekonominių, energetikos ir su COVID-19 pandemija susijusių iššūkių, atsirado naujų, susijusių su karu Ukrainoje. Nepriimtina, kad Rusija grasina Moldovai, be kita ko, bandydama destabilizuoti padėtį Padniestrės regione. Padniestrė yra Moldovos dalis, todėl mes visiškai palaikome Moldovos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, remiame Vyriausybės pastangas užkirsti kelią, jog toliau nebūtų eskaluojama ši krizė“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

Tačiau net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu, pasak Seimo pirmininkės, negalima stabdyti arba pamiršti įgyvendinamų reformų.

„Reformos sustiprins Moldovos atsparumą, suverenitetą ir nepriklausomybę. Padės priartėti prie išsvajoto tikslo – narystės Europos Sąjungoje, nes jos bus lemiamas veiksnys ES priimant sprendimus. Šiandien susitikimuose su Moldovos parlamento pirmininku ir premjere sakiau, kad Lietuva nuosekliai remia šalies ES perspektyvą ir pasiryžusi teikti įvairiapusę paramą, kad greičiau pasiektų užsibrėžtų tikslų“, – patikino V. Čmilytė-Nielsen.

Kišiniove NB8 formatu išreiškiamas solidarumas Moldovai, aptariamas regiono saugumas ir integracijos į Europos Sąjungą klausimai.

Lietuva, kaip šių metų Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto bendradarbiavimo koordinatorė, atkreipia dėmesį, kad karo Ukrainoje akivaizdoje tarptautinė bendruomenė neturėtų pamiršti ir kitų Rytų partnerystės šalių interesų.

Seimo pirmininkė taip pat susitiks su Moldovos parlamento frakcijų seniūnais, nevyriausybinių organizacijų atstovais. Be to, lankysis karo pabėgėlių iš Ukrainos centre – nuo karo pradžios Moldova jau priėmė iki pusės milijono karo pabėgėlių.