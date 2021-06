Čmilytė-Nielsen: esame įvairūs ir šito juoda spalva neuždažysi

„Manau, kad vaivorykštinė perėja buvo (ir bus?) puikus priminimas, kad esame skirtingi. Tie skirtumai mus daro įdomiais, išradingais ir kūrybingais. O mūsų valstybę – stipria ir atsparia bet kokioms negandoms, - feisbuke teigia politikė. - Esame įvairūs. Ir šito juoda spalva neuždažysi.“

„Kai vaikai mokosi tvarkytis, jie dažniausiai pradeda nuo to, kad žaislus ar drabužius sumeta į dėžes ar spintą vadovaudamiesi logika – jeigu nesimato, reiškia tvarkinga, problemos nebėra. Vėliau dalis jų pradeda gyventi pagal posakį „nenešk purvinų skalbinių laukan“. Taip uždarydami savo problemas, savo emocijas ar santykį su šeima savyje. Turbūt dėl to turime tokią uždarą visuomenę ir jos inertišką požiūrį į pokyčius. Ir daugybę iš to kylančių problemų, - rašo Seimo pirmininkė.

Šios mintys, anot politikės, jai kilo skaitant apie vakar Vilniuje juodai uždažytą vaivorykštinę perėją.

„Paslėpkime simbolius ir homofobijos Lietuvoje neliks? Ar nebeliks kitos orientacijos žmonių? Simboliška, kad tai padaryta Vaikų gynimo dienos išvakarėse. Taip ginami vaikai, greičiausiai pasakytų perėją juoda pavertę žmonės. Tačiau ar taip ginami vaikai, ar pradedami uždaryti „mąstymo dėžutėse“? – piktinasi ji.

Vilniuje „perdažyta“ vaivorykštės spalvomis papuošta pėsčiųjų perėja: uždažė juoda spalva

Pirmadienio vakare Vilniuje, Pylimo gatvėje, skaitytoja pastebėjo, jog prie penktadienį miesto centre vaivorykštės spalvomis nudažytos pėsčiųjų perėjos darbuojasi 4 asmenys, kurie juodos spalvos purškiamais dažnai uždažo šią gėjų bendruomenės simboliu laikomą vėliavą.

Incidentą vaizdo įraše užfiksavusi Delfi skaitytoja teigė, jog įrašas darytas 18.30 val. pirmadienį. Jame matyti, jog prie perėjos darbuojasi keturi asmenys geltonomis liemenėmis, šalia burzgia motociklai.

Skaitytojas taip pat teigė, jog į įvykio vietą buvo iškviesta policija.

Vilniaus policija informavo, kad pareigūnai jau yra informuoti dėl uždažytos vaivorykštinės pėsčiųjų perėjos. Teigiama, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas per internetinę svetainę epolicija.lt.

Anot policijos, žmogus ne tik informavo apie galimai nusikalstamą veiklą, bet ir pateikė vaizdinę medžiagą.

Tai ne pirmas toks incidentas Vilniuje, kuomet LGBT simbolika papuošti objektai yra niokojami. Gegužės 17 dieną minint Tarptautinę kovos su homofobija, transfobija ir bifobija dieną, Laisvės frakcija sostinės Rotušės aikštėje pastatė vaivorykštės spalvomis papuoštą suoliuką. Tai, kaip teigia idėjos autoriai, simbolinė dovana Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams.

Tačiau šis suoliukas jau kitos dienos paryčiais buvo perdažytas žalios spalvos dažais. Pasak sostinės policijos, vaizdo kameros apie 4.30 valandą užfiksavo, kaip vyras žaliais dažais terlioja Laisvės partijos Vilniui padovanotą suoliuką.

Netrukus pareigūnai nustatė ir sulaikė pažeidėją, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo bei tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo ir skirta 240 eurų bauda.

Dar anksčiau panašiai pasielgta su T. Narbuto gatvės požeminėje perėjoje nupiešta vaivorykštės vėliava - ji vėliau buvo uždažyta Lietuvos vėliavos spalvomis.