Tokią Valstybės tarnybos įstatymo pataisą įregistravęs Seimo narys Petras Čimbaras sako, kad jie galėtų toliau pareigas eiti iki tol, kol sukaks senatvės pensijos amžių. 2024 m. senatvės pensinis amžius vyrams bus 64 m. ir 8 mėn., o moterims – 64 m. ir 4 mėn.

„Būtų išvengta situacijų, kai valstybės tarnautojas iki 2014 m. sausio 1 d. neįgijęs aukštojo išsilavinimo, atleidžiamas iš darbo be jokių išeitinių kompensacijų, nors jam iki senatvės pensijos amžiaus likę keli metai, ar mėnesiai“,- sako Seimo narys P. Čimbaras.

Šiuo metu Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta, kad iki 2019 m. sausio 1 d. (iki Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo) į pareigas priimti valstybės tarnautojai, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję valstybės tarnautojai bus atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

„Valstybės tarnautojai, iki 2024 m. sausio 1 d. neįgiję aukštojo išsilavinimo, automatiškai bus atleisti iš einamų pareigų be jokių išeitinių išmokų, nors jiems iki pensinio amžiaus gali būti likę labai nedaug laiko. Netekus einamų pareigų, bet dar nesukakus pensijos amžiaus, jiems reikės ieškotis naujo darbo, kurį susirasti vyresnio amžiaus asmeniui kyla nemažai problemų. Be to, tokie asmenys būna įgiję nemažai patirties ir gerų savo darbo ar profesijos įgūdžių, jų mokymui, kvalifikacijos kėlimui valstybė būna investavusi nemažai lėšų“, sako P. Čimbaras.

Jis pažymi ir psichologinį aspektą, kada nemažai metų pašventus valstybės tarnybai ir iki pensijos amžiaus likus keliems metams ar mėnesiams tektų keisti darbą ir pajusti nesaugumo jausmą.

„Atsižvelgus į tai, būtų tikslinga Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti, kad valstybės tarnautojai, iki 2024 m. sausio 1 d neįgiję aukštojo išsilavinimo ir kuriems iki Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 5 metai, toliau pareigas eina tol, kol jie sukaks senatvės pensijos amžių“,- sako įstatymo pataisą parengęs Seimo narys P. Čimbaras.