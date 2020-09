Baltarusijos opozicijos atstovė teigė, jog atsakomybę dalyvauti prezidento rinkimuose prisiėmė todėl, kad kažkas tai turėjo padaryti.

„Manau, kad turiu savo istoriją pradėti nuo laiko prieš poros mėnesių, kai net neįsivaizdavau, kad galėjau būti tokioje situacijoje. Tai nebuvo mano pasirinkimas tapti lydere. Aš prisiminiau šią atsakomybę, todėl, kad kažkas turėjo tai padaryti“, – pasakojo Lietuvoje šiuo metu esanti Baltarusijos prezidento rinkimuose dalyvavusi moteris.

Ji prisiminė, kad sprendimą dalyvauti juose priėmė, kai į kalėjimą buvo uždarytas jos vyras.

„Noriu būti atvira – tai buvo sunku, tai net buvo baisu. Vis dar jaučiu spaudimą“, – teigė ji.

S. Cichanouskaja kalbėjo, jog prezidento rinkimų kampanijos metu ją lydėjo moterys.

„Kiekvieną dieną galvoju, kas atsitiko mūsų šaliai, ieškau sprendimo. Tęsiu tai, ką pradėjo mano vyras – kovoju dėl laisvės. Kai prasidėjo kampanija, mano gyvenimas pasikeitė amžiams, buvau apsupta nuostabių žmonių, puikių specialistų, lyderių. Ir daugelis jų buvo moterys“, – pastebėjo ji.

Sviatlana Cichanouskaja, Maryja Kalesnikava © Itar-Tass / Scanpix

Jos teigimu, didelę įtaką moterys padarė ir protestams Baltarusijoje.

„Įvykiai Baltarusijoje nebūtų pavykęs be moterų, jos rinko parašus, buvo kartu su manimi ant scenos, buvo gatvėse per mitingus. Taip vis būna, kad moterys Baltarusijoje vis būna pirmosiose linijose, jos kovoja be baimės“, – kalbėjo politikė.

„Ačiū moterims, Baltarusijos protestai yra taikūs, jie demonstruoja labai didelę discipliną, nenaudojant jėgos. Policijos pareigūnai buvo pasimetę. (…) Mums dabar reikia dialogo, moterys tai gali padaryti geriausiai“, – kalbėjo A. Cichanouskaja.

Ji teigė, kad dabartinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka prarado tautos pasitikėjimą, nes taip ilgai žemino moteris.

„A. Lukašenka pralaimėjo rinkimus ir tautą, nes jis nuvertino moterų galią. Tiek daug metų režimas žemino moteris. Jūs prisimenate, jis sakė, kad Baltarusijos Konstitucija nėra priraikyti moteriai prezidentei. Bet Baltarusijos moterys pakeitė tai“, – sakė A. Cichanouskaja.

Kartu ji pridūrė, kad visas pasaulis stebi Baltarusijos moterų stiprybę.

A. Cichanouskaja sakė, kad tai, jog trys moterys Baltarusijoje sugebėjo susivienyti dėl bendro tikslo, nustebino ne vieną.

„Faktas, kad trys moterys galėjo susivienyti ir vesti šią kampaniją buvo siurprizas mūsų valdžiai. Manau, kad jei tai būtų trys vyrai, jie nebūtų susivieniję – jie būtų galvoję tik apie save. Bet mes galvojome apie tikslą, kurį turime“, – kalbėjo Lietuvoje gyvenanti Baltarusijos opozicijos atstovė.

Ji sakė suprantanti, kad ją valdžia laikė silpnu žmogumi.

„Esu tikra, kad kai valdžia leido man dalyvauti rinkimuose, žinoma, jie galvojo kaip apie silpną moterį, kad niekas nebalsuos, nepalaikys manęs. Bet žmonės manimi tikėjo, tikėjo moterimis, kurios susivienijo šiam tikslui“, – priminė ji.

„Su vyrais, atrodo, paprasčiau – juos griebia ir tempia į kalėjimus. (...) Iki tol to nebūdavo dažnai, bet šį savaitgalį valdžia pradėjo sodinti į kalėjimus ir moteris Baltarusijoje“, – stebėjosi S. Cichanouskaja.

S. Cichanouskajos paklausus, ar Baltarusijos opozicijos Koordinacinė taryba ruošiasi imtis konkrečių veiksmų prieš dabartinę šalies valdžią, politikė prabilo griežtai.

„Žmonės gali kritikuoti, kritikuoti yra lengviau, nei kažką daryti. Tiesiog būkite tikri, kad mes darome viską, kad įvyktų nauji rinkimai. Mes darome klaidų, taip yra. Bet tie, kurie nedaro nieko, negali mūsų kritikuoti“, – sakė ji.

„Moterys už demokratiją“

Virtualiame renginyje taip pat dalyvavo Europos komisijos (EK) viceprezidentė Vera Jourova, Ekvadoro politikė Rosalia Arteaga, žmogaus teisių gynėja Hafsat Abiola. Turėjo dalyvauti ir Nobelio literatūros premijos laureatė, Baltarusijos opozicijos Koordinacinė tarybos narė Sviatlana Aleksijevič, tačiau dėl sveikatos problemų to padaryti nepavyko.

Renginio „Moterys už demokratiją“ organizatorių teigimu, siekiant aktyvesnio moterų vaidmens politikoje, neužtenka vien tik teisės aktų – reikia ir politinės valios, ir visuomenės palaikymo, ir ekonominių bei socialinių paskatų.

Tarptautinė diskusija – vienas iš būdų pasiekti greitesnių permainų bei padrąsinti moteris imtis lyderystės.

Renginį moderavusios buvusios Europos Parlamento vicepirmininkės Silvana Koch–Mehrin teigimu, šalys, kurioms vadovavo moterys su COVID–19 susitvarkė sklandžiau ir geriau.

„Kova su koronavirusu akivaizdžiai parodė, kad moterų lyderystė sprendžiant sudėtingiausias ekonomines, medicinos ar socialines problemas yra neginčijama. Deja, visose pasaulio šalyse yra dar daug žmonių nenorinčių pripažinti moterų pasiekimų bei įsiklausyti į jų argumentus. Vien tik diskusijomis pasaulio nepakeisi, tačiau negirdėti ir nematyti, kad moterų lyderystė keičia pasaulį jau neįmanoma“, – pranešime spaudai cituojama politikė.

Šiame virtualiame renginyje dalyvavo ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.