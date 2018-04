Žurnalistams pradėjus klausinėti apie regiono saugumo situaciją ir santykius su Rusija, D. Trumpas ėmė raginti priešais jį sėdinčią Lietuvos vadovę Dalią Grybauskaitę viešai pripažinti jo nuopelnus stiprinant NATO. Naujienų agentūra BNS pateikia įvykusio chaotiško pokalbio citatas. D. Trumpas: Labai gerbiu Baltijos šalis. Nuostabūs žmonės. Žurnalistė: Bet oro gynybos sistemos... D. Trumpas: Nuostabūs lyderiai, kuriuos jau pažįstu gana ilgą laiko tarpą. Labai gerbiame Baltijos šalis. Ačiū. Ačiū labai visiems. Žurnalistas: Ar norėtumėte, kad Vladimiras Putinas atvyktų į Baltuosius rūmus? Susiję straipsniai: Trumpas susitikimo su Baltijos šalių vadovais metu: JAV liks ištikima draugė ir sąjungininkė Girnius: nors Lietuva Trumpui nėra svarbi, esminius sprendimus priima ne jis D. Trumpas: Norėčiau, jei tai būtų įmanoma. Apie tai kalbėjomės ir su Baltijos šalimis. Idealiu atveju norėtume gerai sutarti su Rusija. Gerai sutarti su Rusija yra geras dalykas, o ne blogas dalykas. Taigi, galbūt mums tai pavyks, o galbūt ne. Tikriausiai niekas nebuvo griežtesnis Rusijos atžvilgiu nei Donaldas Trumpas. Jeigu pasižiūrėtume į mūsų karinę galią, kuri nėra tokia, kokios norėtų priešas, jeigu pasižiūrėtume į naftą ir dujas, kurias dabar išgauname, mes nepriklausomi. Mes dabar eksportuojame naftą ir dujas, o tai nėra tai, ko norėjo Rusija. Trys prezidentai ką tik man pasakė, kad NATO gavo didžiulį kiekį pinigų D. Trumpo dėka. To niekada nebūtų nutikę, taigi NATO tapo daug stipresnė. Gal jūs norėtumėte tai pasakyti, ar norėtumėte tai pasakyti, ponia prezidente? Prašau. D. Grybauskaitė: Taip, žinoma, mes prieš penkias minutes jau kalbėjome, kad mums svarbus buvimas ir Jungtinių Valstijų indėlis NATO. Mes kartu su Jungtinėmis Valstijomis tikimės eiti pirmyn giliai reformuojant NATO, ypač tokiose srityse kaip sprendimų priėmimas, ryžtingumas, prieigos blokavimas, kurį mes tikimės matyti iš Rusijos agresijos atveju. Be Jungtinių Valstijų tai būtų neįmanoma, apie 80 proc. išlaidų NATO ateina iš JAV ir todėl esminis JAV balsas lyderystei ir esminis JAV balsas reformoms yra svarbus. Mes esame su jumis. Aš manau, kad geriausi sąjungininkai, kuriuos jūs šiandien turite Europoje, yra Baltijos šalys. Mes taip pat darome savo namų darbus, modernizuojame kariuomenę, jau leidžiame 2 procentus ir manau, kad kartu mes galime nuveikti daug. Labai tikiuosi pamatyti kiekvieną jūsų prie stalo Briuselyje, kur žengsime toliau kurdami geresnę NATO, rezultatyvesnę NATO ir efektyvesnę NATO. D. Trumpas: Ar D. Trumpas padarė pokyčius NATO? Tai labai rizikingas klausimas, bet jeigu ji pasakytų tai, ką pasakė Ovaliniame kabinete... D. Grybauskaitė: Galiu pakartoti, kad tai yra labai geras spaudimas mums visoms NATO narėms, tai puikus spaudimas visam politiniam elitui, kuris galvoja, kad kažkas kitas turi juos ginti, bet ne jie patys. Taigi, pirmiausia tu turi pasidaryti namų darbus ir tada prašyti partnerio pagalbos. Būtent taip jūs ir padarėte. Toks lyderystės pobūdis yra geras ir mes taip pat juo vadovaujamės, aš kalbu atvirai. Mes vadovaujamės juo, kad darytume kitoms šalims įtaką, jog pirmiausia mes turime investuoti pačios ir tik tada partneriai gali mums padėti. Ir tai... D. Trumpas: NATO gavo milijardus dolerių daugiau mano dėka, nes aš pasakiau, kad jūs nusikaltote, jūs nesusimokate daugeliui šalių, tai tiesa? Daug šalių nesusimokėdavo. Netgi dabar Vokietija moka vieną procentą ir net moka nepilną vieną procentą, o tuo pačiu dujų vamzdžiu jungiasi su Rusija, kur Vokietija mokės milijardus dolerių už energiją Rusijai. Todėl aš ir klausiu, kodėl taip yra? Kodėl Vokietija moka didžiulius pinigus Rusijai, susijungdami su ja dujų vamzdžiu? Tai neteisinga. Todėl mes stebime tai, kas vyksta. Vokietija moka vieną procentą, Jungtinės Valstijos moka beveik 4 procentus. JAV, kaip jūs sakėte, apmoka 80 proc. NATO išlaidų. Jūs manote, kad tai sąžininga? Turint omenyje viską, kas pasakyta, mano dėka, ir jūs galite apie tai pasikalbėti su NATO vadovu ponu Stoltenbergu, kuris sakė, kad dėl to, ką aš pasakiau šalims, jos pradėjo leisti, generole, manau, kad jūs taip pat galite tai patvirtinti, daug daugiau milijardų dolerių, negu būtų leidusios tuo atveju, jeigu prezidente būtų sukčiuvienė Hillary Clinton. Tai aš galiu jums patvirtinti. Daug daugiau milijardų. Mes buvome labai griežti šiuo klausimu ir labai tvirti Rusijos atžvilgiu. Bet aš pasakysiu, kad jeigu mes sutartume su Rusija, tai būtų geras dalykas, ne blogas dalykas. Visiškai įmanoma, kad to nebus. Mes pamatysime, pavyks mums ar ne, bet jeigu mes galėtume sutarti, tai būtų puiku. Ir tai galioja Kinijai ir daugeliui kitų šalių. Bet pamatysime, kas nutiks, tik laikas tai parodys. Tačiau niekas nebuvo tvirtesnis Rusijos atžvilgiu, bet sutarti su Rusija būtų geras dalykas, ne blogas dalykas. Visi su tuo sutinka, išskyrus labai kvailus žmones. Žurnalistė: Ar jūs Vladimirą Putiną matote kaip draugą ar kaip priešą? D. Trumpas: Pamatysime, duosiu jums žinoti. Ateis laikas, kai aš duosiu jums žinoti. Jūs tai sužinosite labai greitai. Žurnalistas: (pradžia neaiški) karių į Baltijos šalis? D. Trumpas: Ačiū. Aš labai gerbiu Baltijos šalis. Labai gerbiu savo draugus. Pažįstu juos nuo pat savo prezidentavimo pradžios. Tai puikūs drąsūs žmonės, jie puikiai dirba savo šalims. Aš labai gerbiu jus ir jūsų valstybes.

