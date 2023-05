„Jau savaitę dega miškas Černobylio zonoje netoli sienos su Baltarusija, artimiausias gaisro židinys – už 50 metrų nuo sienos“, – „Twitter“ paskyroje pranešė apie situaciją Baltarusijoje informuojančių, karinės technikos judėjimą fiksuojančių aktyvistų grupė „Belaruskij Hajun“.

Ši žinutė iliustruojama palydovo nuotraukomis bei patikslinama, kad gaisrai radiacija užterštame miško masyve prasidėjo dar gegužės 22 dieną, tada artimiausias gaisro židinys nuo sienos buvo nutolęs 450 metrų atstumu.

Šiuo metu liepsnos priartėjusios prie pat Baltarusijos sienos, miškas dega vos už 50 metrų. Patikslinama, kad artimiausia gyvenvietė iš Baltarusijos pusės – Aleksandraukos kaimas Homilio srityje.

Černobylio zoną puikiai pažįstantis žinomas keliautojas ir TV laidos „Praeities žvalgas“ kūrėjas Šarūnas Jasiukevičius portalui Delfi sakė, kad gaisrus šioje vietoje ukrainiečiams bus sudėtinga gesinti dėl rusų kariuomenės paliktų minų, tačiau pavojus Lietuvai – minimalus.

The forest in the Chernobyl zone near the border with Belarus has been burning for a week: the nearest fire seat is 50 meters from the border.

