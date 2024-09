Černiuk apie ankstesnius diplomatinius konkursus: pokalbis su komisija buvo vadinamas „vergų turgumi“

– Atsakysiu į jūsų klausimą dviem dedamosiomis. Yra tas teisinis kelias, kuris yra nuobodesnis pasakoti. Ir yra kita dalis – politinė. Tai tie visi ekspertai, kurie komentuoja diplomatinę tarnybą – įskaitant ir iš Prezidentūros ekspertų lūpų – galėtų atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kad dabar liko vienintelis kelias ateiti į diplomatinę tarnybą – per konkursą. Iš tikrųjų, mes turėjome labai prastus darbuotojų įsitraukimo rezultatus. Jie dabar paaugo. Ir viena iš pagrindinių priežasčių buvo karjeros kelias – žmonės buvo labai nepatenkinti karjera. Kodėl? Mes pradėjome nuo tų 9 karjeros kilimo žingsnelių. Tvarkingai tu turėtum taip ir judėti. Bet iki 2022 metų, kol mes nepakeitėme įstatymo, galiojo toks šalutinis kelias – galimybė ministrui įdiplomatinti iš karto ne į atašė, o į patarėjus. Pavyzdžiui, dabar kolega eina dirbti į Prezidentūrą iš Užsienio reikalų ministerijos būtent tokiu keliu atėjęs – iš karto į aukštas patarėjo pareigas. Visi kiti žiūri – turime tą kolektyvą atėjusį tvarkingai, per konkursą – dairosi pro šoną, kaip čia tampama ambasadoriais, kaip čia tampama patarėjais. Ir tame sidetrack’e yra labai nemažai atėjusių įvairiausiu metu, įvairiausio kalibro žmonių. Tai mes šitą 2022 metais uždarėme. Ministras neturi galimybės sudaryti sutarties, suteikti rango ne per diplomatinį konkursą. Tai yra depolitizuota.