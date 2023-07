Celofanas nestabdo: skleidžia abejones renkama parama, rado bendražygių Latvijoje

Parūpo, kur keliauja Ukrainai skirtos lėšos

Ne vienoje finansinėje byloje minimas, prie Seimo rūmų vykusiose riaušėse dalyvavęs ir dėl to teisiamas Antanas Kandrotas – Celofanas pakeitė savo amplua. Vienu metu kritikavęs šalies valdžią dėl COVID – 19 apribojimų, kartu su Šeimų sąjūdžiu gynęs „tradicines vertybes“, neseniai išėjęs iš įkalinimo įstaigos jis susirūpino, kodėl viešose vietose kabo tiek daug Ukrainos vėliavų, o galiausiai ėmė kvestionuoti paramos kariaujančiai šaliai rinkimo tikslingumą.

Pasipuošęs tradicine ukrainiečių apranga A. Kandrotas rusų kalba aiškino, esą dalį lėšų galimai savo reikmėms pasiima labdaros akcijų organizatoriai. Ši vaizdo transliacija buvo skirta ne Lietuvai, bet Latvijos auditorijai, ji vyko A. Kandroto bičiulio, kontroversiško Latvijos verslininko ir politiko Aivars Smans valdomose „Facebook“ paskyrose.

„Delfi“ žiniomis, nevienareikšmiai vertinamas latvis savo šalyje įkūręs partiją „Tautos tarnas“, iš esmės kartoja mūsų šalies „Šeimų sąjūdžio“ retoriką, tikina kovojantis už „tradicines vertybes“, anksčiau pasisakė prieš pandeminius ribojus, abejojo skiepų nauda.

Oooh really be aware .Very big manipulator.Even gaved interview for #belarus propaganda TV while ago.Real #potatofuhrer #lukashenka friend. After prison have money to spread dizinfo.Interesting from where this money.?🇷🇺.Nickname Celofanas. Real name Antanas Kandrotas. https://t.co/OzF1FGkY7m