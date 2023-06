Praėjusią kadenciją, iki buvo išrinkti į Seimą 2020 metų spalį, Vilniaus miesto taryboje dirbo 11 parlamentarų.

Nors Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausia, tarybos nariams per mėnesį skiriama išmoka veiklai vykdyti – neįspūdinga. Pagal tarybos veiklos reglamentą ji sudaro 0,25 VMDU arba 300 eurų. Palyginimui – Kaune išmoka sudaro 0,6 VMDU ir šiuo metu siekia apie 1 tūkst. eurų per mėnesį.

Už skiriamas lėšas sostinės tarybos nariams leidžiama pirkti kanceliarines prekes, pirkti ar nuomotis kompiuterius, telefonus ar kitą darbui reikalingą techniką, nuomotis ir prižiūrėti automobilius, naudotis taksi paslaugomis ir panašiai.

Už išleistas lėšas reikia atsiskaityti kartą į ketvirtį pateikiant išlaidų čekius ar sąskaitas faktūras.

Beje, tik nuo balandžio pabaigos kartu su nauja taryba pradėjęs galioti reglamento variantas leidžia kompiuterius ir telefonus pirkti išperkamąja nuoma, praėjusią kadenciją tokios sąvokos dokumente apskritai nebuvo.

Pagal tuometę tvarką kanceliarinėms prekėms buvo priskirta biuro technika, kurią buvo leidžiama įsigyti arba išsinuomoti, tiesa, draudimo ką nors pirkti išperkamąja nuoma taip pat nebuvo.

Delfi išanalizavo praėjusią kadenciją dirbusių dabartinių parlamentarų apmokėti pateiktus čekius bei sąskaitas faktūras ir aptiko, kad nemaža dalis politikų elgėsi taip, kaip priklauso pagal reglamentą.

Tačiau kai kurių tarybos narių pateiktos apmokėti sąskaitos sukėlė klausimų – kodėl už tai turėjo mokėti mokesčių mokėtojai?

Naktiniai pasivažinėjimai iš „Soho“

Laisvės partijos atstovas Seime Tomas Vytautas Raskevičius, į sostinės tarybą 2019 metais išrinktas su Remigijaus Šimašiaus rinkimų komitetu, mokėjo už ryšio paslaugas, pirko kurą, draudė automobilį, o kartu nemažai naudojosi ir taksi bei pavėžėjimo paslaugomis, kartais – ir kelis kartus per dieną.

Tai būtų nieko tokio, jei neatkreiptume dėmesio į dalyje sąskaitų nurodytą laiką, kai tarybos nariui reikėjo kur nors važiuoti.

2020 spalio 10 dienos paryčiais, 3 val. 45 min. T. V. Raskevičius išsikvietė „Bolt“. Adresas – Švitrigailos 7, Vilnius.

Šiuo adresu įsikūręs populiarus gėjų klubas „Soho“. Ir tai – ne vienintelis kartas, kai vėlų, o gal net galima sakyti – ankstyvą metą politikas vyko iš šio klubo, o sąskaitą už tai pateikė apmokėti savivaldybei.

Iš ataskaitų matyti, jog prie šio klubo T. V. Raskevičių „Bolt“ paėmė ir spalio 2 dieną, 14 min. po vidurnakčio.

2019 lapkričio 16 dieną nuo „Soho“ klubo pavėžėtojas T. V. Raskevičių paėmė 3 val. 02 min. Spalio 19 dieną 2 val. 36 min. politikas „Bolt“ ir vėl kvietėsi į Švitrigailos 7.

Tų pačių metų spalio 23 politikas kvietėsi „Bolt“ pusę penkių ryto į Liepyno gatvę. Į tą pačią gatvę „Bolt“ vyko ir spalio 19, pusvalandį po vidurnakčio.

2020 spalio 12, Seimo rinkimų naktį, „Bolt“ tarybos narį iš Vilniaus gatvės paėmė paryčiais – 3 val. 10 min.

2019 lapkričio 30 dieną T. V. Raskevičius jau po vidurnakčio kvietėsi „Bolt“ į senamiesčio Arklių gatvę.

Raskevičius: tai – bendravimas su rinkėjais

„Kalbant apie tą konkrečią vietą, tai yra mano bendruomenės susibūrimo vieta ir ten aš dirbu su savo rinkėjais, su tais žmonėmis, kurie mane renka“, – paklaustas keliones iš „Soho“ klubo Delfi sakė T. V. Raskevičius.

Delfi pastebėjus, kad kelionės vyko vėlai naktį, politkas teigė, kad renginiai yra įvairūs.

„Bendravimas su rinkėjais taip pat yra dalis darbo“, – sakė jis.

Tomas Vytautas Raskevičius © ELTA / Orestas Gurevičius

Paklaustas ir apie kitus važiavimus, vykusius ir pusę penktos ryto, Laisvės partijos atstovas sakė, kad į šią situaciją reikia reaguoti labai paprastai: „Aš nepyliau benzino į svetimas mašinas, fiktyvių sąskaitų neišrašinėjau. Jeigu kils viešojoje erdvėje klausimų dėl kažkokių sąskaitų, aš tuos pinigus į savivaldybės biudžetą grąžinsiu“.

Irgi važinėjo naktį

Kitas laisvietis – Vytautas Mitalas, kartu su T. V. Raskevičiumi 2020 spalį išrinktas į Seimą, buvo ne tik tarybos narys, bet ir vicemeras.

Daugiausiai lėšų šis politikas skyrė transportui: pirko kurą,viešojo transporto bilietus, važinėjo „City Bee“ automobiliais, naudojosi taksi paslaugomis.

Pavyzdžiui, 2019 metų paskutinį ketvirtį V. Mitalas kurui išleido per 260 eurų, „City Bee“ naudojosi 31 kartą, „Bolt“ – 19 kartų, nusipirko 80 pusvalandžio trukmės viešojo transporto bilietų ir nurodė, kad spalio-gruodžio mėnesiais nuosavu automobiliu, atlikdamas savivaldybės tarybos nario pareigas, nuvažiavo 2710 kilometrų.

V. Mitalas, kaip ir jo partietis, apmokėti pateikė ir tokias sąskaitas, kurios kelia klausimų dėl to, ar tikrai yra susijusios su tarybos nario veikla.

Pavyzdžiui, 2019 metų kovo 18 dieną porą minučių po vidurnakčio „Bolt“ buvo kviestas į Islandijos gatvę, kuri garsėja barų gausa. Čia taksi kelios minutės prieš vidurnaktį buvo iškviesta ir kovo 1-ąją.

Vasrio 8 pusę dvylikos vakaro pavežėjas vyko į Visų Šventųjų gatvę, baro „Apoteka“ adresu.

Vytautas Mitalas © ELTA / Dainius Labutis

Kovo 2-ąją, 1 val. 08 min, taksi politikas kvietė prie klubo „Soho“, o sausio 26 dieną 2 val. 11 min. V. Mitalas taksi kvietė į Aušros vartų gatvę, prie baro „Spiritus“.

Tų pačių metų gruodžio 1 politikas iš sostinės Aguonų gatvės kažkur važiavo 3 val. 31 min. ryto. Į tą pačią Aguonų gatvę taksi kviestas ir liepos mėnesį, pusę pirmos nakties.

Lapkričio 9 dieną 3 val. 44 min. politikas „Bolt“ kvietė į Gedimino prospektą.

Tų pačių metų rugpjūčio 4 dieną jis po 2 valandos nakties kvietė „Boltą“ į Didžiąją gatvę prie restorano „Botanist“.

Dar kartą pavėžėjas kviestas į Didžiąją gatvę 15 minučių po pirmos nakties, liepos 19-ąją.

Mitalas: daug važinėjau įvairiu transportu

Komentare Delfi V. Mitalas teigė, kad būdamas Vilniaus vicemeru kuravo du trečdalius miesto sričių, didelę dalį darbo sudarė susitikimai visame mieste, todėl iš tiesų daug važinėjo įvairiu transportu, kuris tuo metu buvo patogesnis ir pigesnis: nuo 4G autobuso kelionei iš namų Pilaitėje ar mieste, pavežėjų iki asmeninio automobilio.

„Kiek prisimenu, per mėnesį tarybos nario veiklos išlaidoms išleisdavau vidutiniškai iki 200 eurų per mėnesį iš 300 galimų. Vertinu „Skaidrinam“ kampaniją, todėl prieš savaitę pats kreipiausi į savivaldybę prašydamas pateikti mano išlaidų ataskaitas, bet kol kas atsakymo dar laukiu. Praėjus ketveriems metams, deja, negaliu prisiminti kiekvienos kelionės, dėl to grąžinsiu į Vilniaus biudžetą pinigus už pavėžėjimo paslaugas po oficialių darbo valandų. Pagal turimą informaciją, tai sudaro 105 eurus ir 50 centų“, – teigia jis.

V. Mitalas teigė ketinantis aktyviai siekti, kad būtų priimtos pataisos, ant kurių projekto ir pats yra pasirašęs, kad tarybos nario veiklos išlaidų sistema būtų aiški ir skaidri. Politikas pridėjo, kad 80 pirktų bilietėlių nepanaudojo per tą ketvirtį, kurį jie buvo pirkti, bet panaudojo vėliau.

Dalį gautos kompensacijos ministrė grąžino

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska Vilniaus miesto taryboje dirbo neilgai – 2020 metų sausį tapusi tarybos nare tų pačių metų lapkritį ji prisiekė Seime.

Būdama tarybos nare E. Dobrowolska panaudojo visas tarybos nario veiklai skiriamas lėšas – per 2916 eurų.

Kaip ir kiti tarybos nariai, šiuos pinigus ji skyrė kanceliarinėms prekėms, kompiuterio nuomai, transportui, tačiau klausimų kelia tai, kam vykdant tarybos narės pareigas jai buvo reikalingas išmanus „Apple“ laikrodis, kurį politikė nuomojosi.

E. Dobrowolska taip pat savivaldybei pateikė sąskaitą už du telefonus, vienas iš jų atsiėjo 10 eurų per mėnesį, kitas daugiau – 77 eurus.

Ewelina Dobrowolska © ELTA / Karolina Gudžiūnienė

E. Dobrowolskos patarėjas Paulius Žeimys atsakyme Delfi teigė, kad išmanųjį laikrodį ministrė naudojo kaip įprastą ryšio priemonę – kalendoriaus ir kitiems priminimams, el. laiškams, žinutėms, skambučiams gauti.

„Taip pat į jūsų minimą mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitos sumą buvo įtrauktos išlaidos už mobilųjį telefoną“, – rašė jis.

Anot E. Dobrowolskos atstovo, šį pavasarį įvertinusi gautas kompensacijas ir norėdama nesukelti regimybės ar abejonių susijusių su jomis, šią dalį savivaldybės kompensuotos sumos už visą laikotarpį, kurį ji ėjo savivaldybės tarybos narės pareigas, E. Dobrowolska savivaldybei grąžino.

„Ši suma sudarė 1043,94 eur. ir buvo pervesta gegužės 8 dieną“, – teigiama atsakyme.

Ministrės atstovas patikslino, kad gražintų lėšų suma apėmė daugiau aspektų, nei tik išlaidas už mobilųjį telefoną. Ji buvo apskaičiuota pagal kategorijas, nurodytas mobiliojo ryšio operatoriaus sąskaitose – t.y. sąskaitos už ryšio įrangą (mobilųjį telefoną), antrojo telefono numerio mobiliojo ryšio paslaugas ir kitas paslaugas.

Kuro reikėjo kiekvieną dieną

Buvo toks tarpsnis, kai dirbdamas savivaldybės taryboje dabartinis parlamentaras Aidas Gedvilas degalinėje lankėsi kasdien: 2019 metų birželio 25 d. jis įsipylė kuro už 65,5 eur., 26 d. – už 97, 2 eur., 27 d. už 55, 8 eur. , 28 d. – už 43,8 eur., tą pačią dieną dar už 19,2 eur., o 30 dieną už 21, 6 eur.

Du kartus degalinėje politikas lankėsi ir 2020 metų birželio 18 dieną – jis kuro pylėsi už 51,16 eur. ir 23,90 eur.

Beje, A.Gedvilas , kuris kartais pirkdavo benziną, o kartais – dyzeliną, juos paprastai pylėsi „Alaušos“ degalinėje ir mokėjo grynais.

Delfi klausimus A. Gedvilui, jo pageidavimu, pateikė raštu. Kai gausime atsakymą, straipsnį papildysime.

Pirko padangas „Porsche“, bet tai – leidžiama

Dalį savivaldybės skiriamų lėšų A. Gedvilas panaudojo automobiliui.

2019 metų birželį A. Gedvilas įsigijo vieną padangą automobiliui „Porsche 911“, liepą, rugpjūtį, rugsėjį – dar po vieną padangą.

Tiesa, Vilniaus miesto savivaldybės atstovas spaudai Gabrielius Grubinskas Delfi patikslino, kad įsigydamas padangas automobiliui politikas tvarkai nenusižengė.

„Už jas atsiskaityti iš skiriamų 300 eurų galima, nes padangos priskiriamos prie automobilio eksploatacijos, techninės priežiūros ir remonto išlaidų“, – Delfi teigė jis.

Automobilio padangas savivaldybės lėšomis pirko ir Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė – Urbonienė. Už savivaldybės lėšas ji taip pat nuomojosi „Macbook“ kompiuterį, pirko kurą.

Savickas: labiau išimtis nei taisyklė

Pasitaikė, kad ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Seime Lukas Savickas, dirbdamas savivaldybėje, kuro pylėsi dukart per dieną.

2019 metų gruodžio 28 dieną L. Savickas kuro pylėsi už 48, 30 eur., kitą kartą – už 52, 22 eur., o po dviejų dienų, gruodžio 30-ąją – dar už 33,24 eur.

2020 kovo 13-ąją L. Savickui kuro irgi reikėjo du kartus: už 25,13 eur. ir už 41,97 eur.

„Praėjus 3-4 metams praktiškai neįmanoma prisiminti konkrečią dieną vykusių susitikimų į kuriuos teko vykti. Kiek matau iš mano pateiktų ataskaitų, yra keli atvejai, kada teko kuro užsipilti du kartus per dieną. Matyt, kad grįžtant po dienos susitikimų užsipyliau kuro kitai dienai. Tačiau, kaip matyti iš minėtų ataskaitų, tokie atvejai labiau išimtis nei taisyklė“, – komentare Delfi pabrėžė L. Savickas.

L. Savickas už tarybos nario veiklai skirtas lėšas išperkamąja nuoma pirko kompiuterį „Macbook“, „IPhone“ telefoną.

Laisvės partijos atstovas Kasparas Adomaitis dirbdamas savivaldybės taryboje lėšas naudojo arba kurui, arba techniniam automobilio aptarnavimui.

Reikia pastebėti, kad automobilį politikas tvarkė gana dažnai: 2019 liepos - rugsėjo mėnesiais jis apmokėjimui pateikė „Tokvilos“ sąskaitą už 575 eur., gegužę – birželį – 239 eur., 2020 pirmąjį ketvirtį dėl įvairių paslaugų į „Tokvilą“ politikas kreipėsi kelis kartus, tąsyk jos atsiėjo 486 eur., 2020 metų rugsėjo pabaigoje automobilio aptarnavimas kainavo dar 86 eurus.

Visos lėšos – automobilio nuomai

Konservatorė Paulė Kuzmickienė praėjusią kadenciją taryboje dirbo labai neilgai, nuo 2019 balandžio pabaigos iki tų pačių metų rugsėjo 26 dienos, kai pateko į Seimą. Būdama taryboje ji panaudojo maksimalią sumą – 2650 eurų, o visos lėšos buvo skirtos automobilio nuomai iš Mažosios bendrijos „e Saulė“.

Politikė Delfi sakė, kad pasibaigus nuomos sutarčiai automobilį grąžino.

Konservatorė Angelė Jakavonytė išsimokėtinai pirko kompiuterį, degalus, draudė automobilį, pirko jam padangas.

Laisvės partijos atstovė Monika Ošmianskienė pirko kurą, išsimokėtinai pirko kompiuterį, apmokėjo ryšio ir kanceliarines prekes, remontavo automobilį, naudojosi „City Bee“ paslaugomis.

Konservatorius Arūnas Valinskas pirko kurą, mokėjo už ryšio paslaugas, išsimokėtinai pirko kompiuterį.