„Turiu nuliūdinti Lietuvos valdžią, kuri ilgą laiką puoselėjo mintį, kad Ramzanas Kadyrovas atvyktų į jos šalį. Lietuva niekada neįėjo ir neįeina į sąrašą valstybių, kurios jį domintų bent iš smalsumo“, – Rusijos naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė R. Kadyrovo atstovas spaudai Alvis Karimovas. Migracijos departamentas pirmadienį paviešino 49 Rusijos piliečių, kuriems dėl žmogaus teisių pažeidimų ir pinigų plovimo uždrausta atvykti į Lietuvą, sąrašą. Pasak A. Karimovo, jeigu Lietuvos atstovai iš tiesų norėtų sužinoti apie žmogaus teises Čečėnijoje, jiems būtų suteikta visa išsami informacija, „liudijanti, kad šiuo klausimu Čečėnijoje situacija yra geresnė nei bet kur kitur pasaulyje, juoba Lietuvoje“. Susiję straipsniai: Po sausio 1-osios paskelbtas naujas Lietuvoje nepageidaujamų žmonių sąrašas, jame – Kadyrovas „Facebook“ uždarius Čečėnijos lyderio Kadyrovo paskyrą šis tvirtina ja nebesinaudosiantis Pernai pavasarį Lietuva išdavė vizas mažiausiai dviem Čečėnijoje dėl savo lytinės orientacijos persekiotiems asmenims. Rusijos laikraštis „Novaja Gazeta“ pernai kovą pranešė, kad per koordinuotą kampaniją Čečėnijoje buvo sulaikyta daugiau kaip 100 vyrų, trys iš jų nužudyti. Anot laikraščio, vietos valdžia ragino žmones žudyti savo šeimos narius gėjus. Nepageidaujamų asmenų sąrašas paskelbtas remiantis sausio 1-ąją įsigaliojusiu vadinamuoju Magnitskio įstatymu. Internete paskelbtame sąraše įrašyti žmonių vardai, pavardės, gimimo datos ir pilietybė. Seimas „Magnitskio įstatymą“ priėmė pernai lapkritį, šis teisės aktas pavadintas 2009 metais Rusijos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnitskio vardu. Jis atskleidė finansines Rusijos pareigūnų bei piliečių machinacijas, kai apgaule pasisavinta 230 mln. JAV dolerių mokesčių mokėtojų pinigų. S. Magnitskio šalininkai teigia, kad už jo mirtį atsakinga Rusijos valdžia, nes 358 dienas iki mirties kalėjime praleidusiam teisininkui nebuvo suteikta adekvati medicinos pagalba. Kremlius kaltinimus neigia. Kai kurie į „Magnitskio sąrašą“ įtraukti asmenys jau dabar yra nepageidaujami Lietuvoje, teigė vidaus reikalų ministro atstovas spaudai. Jame taip pat yra Rusijos tyrimų komiteto vadovas Aleksandras Bastrykinas, S. Magnitskio bylai vadovavęs Vidaus reikalų ministerijos tyrimo komiteto pavaduotojas generolas majoras Olegas Logunovas, byloje sprendimus priėmę teisėjai Jelena Stašina, Aleksejus Krivoručkas, Svetlana Uchnaliova, Sergėjus Podoprigorovas, Maskvos mokesčių inspekcijos vadovai, pareigūnai, įvairūs valdininkai bei kiti asmenys. Panašius „Magnitskio įstatymus“ yra priėmusios Jungtinės Valstijos, Kanada ir Estija.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.