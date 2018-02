Ketvirtadienį VAAT atmetė G. Aleksonio prašymą panaikinti jam skirtą griežtą papeikimą už netinkamą valstybės turto valdymą ir kitus pažeidimus. Kaip BNS informavo teismo atstovė spaudai Sigita Jacinevičienė - Baltaduonė, teismas konstatavo, kad skiriant nuobaudą tuometiniam kancleriui nebuvo pažeistos procedūrinės taisyklės, G. Aleksonio veiksmai įvertinti tinkamai kaip nusižengimas. „Teismas mano, kad pareiškėjas vykdė funkcijas aplaidžiai, sąmoningai ignoruodamas turto nuomos dydžio nustatymo klaidas, nesiėmė priemonių užtikrinti valstybės interesus“, – teigiama VAAT sprendime. Anot jo, tuometiniam kancleriui skirta nuobauda yra proporcinga tarnybiniam nusižengimui. Šis VAAT sprendimas gali būti skundžiamas Lietvos vyriausiajam administraciniam teismui. G. Aleksoniui pernai spalį griežtą papeikimą skyrė ministras Aurelijus Veryga. Vėliau kancleris atleistas iš pareigų. Sveikatos apsaugos ministerijos komisija, atlikusi tyrimą, nustatė, kad G. Aleksonis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, darė įtaką ministerijos darbuotojams, siekdamas teisės aktams prieštaraujančio ir tretiesiems asmenims palankaus sprendimo ne konkurso būdu išnuomoti valstybės turtą bendrovei „Dussmann service“. Ši bendrovė 2016 metų rugpjūtį laimėjo Santaros klinikų organizuojamą viešą maitinimo paslaugų pirkimą. „Dussmann service“ maitinimo paslaugas ligoninės darbuotojams ir kitiems lankytojams teikia nuo 2005 metų. Komisija nurodė, kad buvo sudarytos sąlygos išvengti ligoninės patalpų nuomos viešo konkurso, taip užtikrinant maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei itin mažą patalpų nuomos mokesčio dydį. Bendrovės „Dussmann service“ nustatyta nuomos kaina – 2,60 euro už vieną kvadratinį metrą, tuo metu tai pačiai veiklai vykdyti tos pačios ligoninės patalpose kita įmonė – bendrovė „Pontem“ – už vieną kvadratinį metrą moka 10 eurų. Per faktinį sutarties vykdymo laikotarpį valstybė esą negavo apie 25 tūkst. eurų pajamų, o per visą sutarties įvykdymo laikotarpį ministerija potencialiai būtų negavusi apie 86 tūkst. eurų pajamų. SAM teigimu, nustatyta ir kitų pažeidimų: aptikta ir netvarkinga, nevienoda sutarčių dokumentacija, ministerijos komisijoms bei Valstybės kontrolei teikti skirtingi bei prieštaringi duomenys. Taip pat nustatyta, jog ministerijos kancleris, siekdamas, kad Valstybės kontrolės ataskaitoje būtų nurodyta kuo mažiau valstybės turto valdymo trūkumų, esą įpareigojo SAM darbuotojus parengti raštą, prieštaraujantį ministro pozicijai bei neigiantį Valstybės kontrolės ataskaitos projekte nurodytus turto valdymo pažeidimus. Dėl minėtų pažeidimų ministerija buvo kreipusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, bet ši pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakė, nenustačiusi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Anot jos, įvertinus duomenis, nustatyta, kad aplinkybės galėtų būti vertinamos ne baudžiamosios, o drausminės atsakomybės požiūriu. G. Aleksonis ministerijos kanclerio pareigas ėjo nuo 2015 metų balandžio iki 2017 metų gruodžio. Prieš tai jis dirbo Seimo vicekancleriu, kancleriu, yra dirbęs Seimo kontrolierių įstaigoje, Vilniaus universitete.

