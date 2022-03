Atėmus kelias valandas sausio 13-ąją trukusį jo sulaikymą, bausmė medikui buvo sumažinta iki 47,9 tūkst. eurų.

Bylos duomenimis, 2021 metų birželį – 2022 metų sausį iš 12-kos pacientų N. Markevičius reikalavo ir priėmė nuo 100 iki 300 eurų, pinigai dažniausiai būdavo imami apžiūrų kabinete.

Vilniaus apygardos prokuratūra nustatė, kad gydytojas iš nusikalstamų veikų gavo 1,9 tūkst. eurų kyšių, todėl šiemet sausio 13 dieną per kratą paimti rasti grynieji pinigai – 970 eurų bei savanoriškai kaltinamojo įnešti 930 eurų konfiskuoti kaip nusikalstamų veikų rezultatas.

Per ikiteisminį tyrimą apklaustas medikas kaltę pripažino visiškai.

„Kritiškai vertina savo elgesį ir labai gailisi dėl savo neatsakingo poelgio, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas jam tapo didžiule pamoka“, – rašoma praeitą savaitę priimtame Vilniaus miesto apylinkės tesimo baudžiamajame įsakyme.

Gydytojas pareigūnams pasakojo, kad, kiekvieną kartą, prieš atliekant planinę operaciją, iš anksto paskirtu laiku, likus ne mažiau nei 15 minučių iki operacijos pradžios, yra vykdoma galutinė paciento apžiūra – konsultacija.

Per tokią konsultaciją apžiūrima ir įvertinama paciento sveikatos būklė, surašoma anamnezė, nustatoma operacijos apimtis ir operacijai reikalingos priemonės. Be to, atliekamas galutinis ultragarsinis paciento tyrimas echoskopu, kuris būtinas siekiant tinkamai pasiruošti procedūrai.

Po to pacientas yra supažindinamas su operacijos eiga ir pasirašo visus nustatytos formos reikiamus dokumentus.

„Prieš operacinėse pacientų apžiūrose, atliktose nuo 2021 m. rugsėjo mėn. pabaigos iki 2022 m. sausio 7 d., daliai pacientų nurodė, kad papildomai susimokėjus 150 eurų panaudos geresnę operacinę įrangą, kuri nėra apmokama valstybės lėšomis. Tokiu būdu iš pacientų už operacijų atlikimą pareikalavo papildomai susimokėti ir pacientai jam sumokėjo nuo 100 iki 300 eurų. Dalis pacientų jam davė nuo 100 bei 150 eurų, kiti, norėdami asmeniškai atsidėkoti už teikiamas paslaugas davė didesnes pinigų sumas, kurios neviršijo 300 eurų“, – rašoma baudžiamajame įsakyme.

N. Markevičius prokuratūrai nurodė, kad per savaitę vidutiniškai atlikdavo 20 įvairaus pobūdžio konsultacijų bei 5-6 operacijas ir nuo dalies jų yra praėję daugiau nei keli mėnesiai, pacientų, kurie sumokėjo nurodytas pinigų sumas vardų ir pavardžių tiksliai neprisimena ir įvardinti negali.

Baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų.

Ši byla atskirta iš Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl įtariamo kyšininkavimo Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.

Ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje yra tęsiamas, įtarimai dėl kyšininkavimo yra pareikšti dar septyniems šios ligoninės gydytojams.

Netrukus po sulaikymo įtarus kyšininkavimu, N. Markevičius sausį savo noru išėjo iš darbo.

N. Markevičius yra įtariamasis ir kitame, pernai pradėtame STT tyrime dėl plataus masto sisteminės korupcijos sveikatos apsaugos įstaigose vykdant viešuosius pirkimus.