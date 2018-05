Kupiškio teismas penktadienį paskelbtu nuosprendžiu pavedė nuteistajam bausmę atlikti poilsio dienomis, BNS pranešė teismo atstovė Irma Gritėnienė. Nukentėjusiai aktorei Erikai Račkytei priteista 3 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo ir 100 eurų turtinei žalai atlyginti. „Buvęs teatro vadovas neigia kaltę, teigia, kad nukentėjusiosios yra apkalbėtas, apšmeižtas, tačiau teismas, išnagrinėjęs bylą, šią versiją atmetė ir pripažino jį kaltu“, – BNS sakė I. Gritėnienė. Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. Panevėžio prokuratūra buvusiam teatro vadovui už pasikėsinimą priversti lytiškai santykiauti siūlė skirti 55 parų arešto bausmę. Už vertimą lytiškai santykiauti Baudžiamasis kodeksas numato areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų. Buvęs J. Miltinio teatro vadovas kaltas dėl seksualinio priekabiavimo neprisipažino. Byla išnagrinėta už uždarų durų. L. M. Zaikauską seksualiniu priekabiavimu apkaltino aktorė E. Račkytė. Ji repetavo L. M. Zaikausko režisuotame spektaklyje „Mergaitės svajonė“. Mergina nurodė, kad per repeticijas J. Miltinio dramos teatro vadovas ne kartą jai minėjo, jog po spektaklio premjeros ji turės su juo „permiegoti“, tokiu būdu atsidėkodama už repeticijas. Pasak E. Račkytės, L. M. Zaikauskas jai sakė, kad tik turėdama lytinių santykių su juo ji bus žvaigždė, jei ne, bus priversta išeiti iš darbo. Merginos tvirtinimu, pernai kovo 13 dieną apie 18.30 val. prieš repeticiją vadovas pasakė: „ateik čia“, suėmė jai už veido bei pradėjo pareiškėją bučiuoti per prievartą, įsakydamas jai išsižioti. Tą pačią dieną jis po repeticijos išjungė šviesą ir vėl suėmė už veido bei pradėjo bučiuoti per prievartą. Ikiteisminį tyrimą dėl kėsinimosi versti lytiškai santykiauti atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimų valdybos pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūra.

