Buvusi vyriausioji šalies epidemiologė Ašoklienė išteisinta dėl disponavimo suklastotu dokumentu

Be to, L.Ašoklienė pagal tuo metu užimamas pareigas ji galėjo laisviau judėti, bet to, atvykti į Uteną, nepažeisdama įstatymų, galėjo kaip Utenos kolegijos studentė ir Utenos PSPC pacientė, o atriboti sutuoktinius vieną nuo kito nėra pagrindo net ir esant pandemijai.