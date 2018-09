Abiejų nuteistųjų kyšininkavimo byloje skundai atmesti. „Įvertinusi aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatymų reikalavimais, tiesiogiai ištyrė ir įvertino teisėtais būdais ir baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka byloje surinktus įrodymus, juos išsamiai išanalizavo bei teisingai nustatęs faktines bylos aplinkybes nuosprendyje išdėstė motyvuotas išvadas dėl G. Kamkalovo ir G. Zumaro kaltės ir jų padarytų nusikalstamų veikų teisinio vertinimo“, – rašoma teismo nutartyje. Po penktadienį paskelbto Apeliacinio teismo verdikto G. Zumaras lieka nuteistas pustrečių metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Teismas taip pat uždraudė G. Zumarui dvejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Tuo metu kyšį davusiam G. Kamkalovui teismas skyrė 9,4 tūkst. eurų baudą. Abiem nuteistiesiems bausmes balandžio 11 dieną skyrė Klaipėdos apygardos teismas. G. Zumarui teismas skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant. Teismas iš G. Zumaro taip pat konfiskavo G. Kamkalovo kaip kyšius duotus 5 tūkst. eurų ir prabangų laikrodį. Teismas nustatė, kad G. Zumaras 2016 metų vasarį iš G. Kamkalovo paėmė 5175 eurų vertės rankinį laikrodį „Ulysse Nardin“, o birželio mėnesį – 48 eurų vertės alkoholinio gėrimo butelį ir 5 tūkst. eurų, įdėtų į gėrimo dėžutę. Kyšiais siekta, kad Uosto direkcijos atstovas priimtų sprendimus, palankius Latvijos bendrovei, atliekančiai statybos rangos darbus pagal sutartis su Uosto direkcija. Teismo teigimu, G. Zumaras ėmėsi šalinti kliūtis, kad „Latvijas tilti“ galėtų pradėti pasirengimo statyboms darbus dar neturėdama patvirtinto projekto. Konkretus projektas nėra nurodomas. Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, „Latvijas tilti“ viena ar su partneriais iš viso yra gavusi Klaipėdos uosto užsakymų už beveik 45,8 mln. eurų. G. Zumaras Klaipėdos teisme teigė, kad laikrodį, kurio vertės nežinojo, paėmė kaip draugo dovaną pareigų paaukštinimo ir būsimo gimtadienio proga. Dėžutė su gėrimu esą buvo dovana Joninių proga. Joje rastus pinigus jis svarstė grąžinti. G. Kamkalovas taip pat neigė davęs kyšių ir tvirtino, kad laikrodis – asmeninė draugiška dovana, o pinigai dėžutėje buvo skirti kitam asmeniui ir perduoti per klaidą supainiojus dėžutes. 2016 metų birželį Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas Klaipėdos uosto direkcijoje ir sulaikė abu įtariamuosius. G. Zumaras, jam pateikus įtarimus dėl kyšio už direkcijoje priimamus „Latvijas tilti“ finansiškai naudingus sprendimus, buvo atleistas iš pareigų. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja paskelbimo dieną, tačiau šalys dar gali rašyti skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

