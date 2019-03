Jis išteisintas dėl visų jam inkriminuotų baudžiamųjų nusižengimų, kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, per posėdį sakė teisėjas Arūnas Budrys.

K. Pūkas davė parodymus teismui, tačiau kaltės nepripažino. Jam mestus kaltinimus jis vadino pasakomis. Išklausyti nuosprendžio jis neatvyko.

Nuo pernai vasaros vykusiuose posėdžiuose teismas apklausė nukentėjusiąsias, liudytojus. Išklausyti nuosprendžio buvo atvykusi viena nukentėjusioji.

Po išteisinamojo nuosprendžio visų nukentėjusiųjų ieškiniai palikti nenagrinėti.

Byla nagrinėta neviešai.

Vilniaus apygardos teismui penktadienį išteisinus seksualinio priekabiavimu kaltintą buvusį Seimo narį Kęstutį Pūką, prokuratūra linkusi skųsti nuosprendį.

„Susipažinus su motyvais, išanalizavus juos, be abejo, bus sprendžiama dėl apeliacinio skundo padavimo. Kadangi teismų praktika dar nėra susiformavusi ir ją reikėtų formuoti, ir mes tai darysime“, – BNS teisme sakė valstybės kaltintoja Vilniaus apylinkės prokurorė Agnė Stankevičiūtė.

Ji BNS teigė, kad linkusi paduoti skundą.

Pasak prokurorės, apie dar nesusiformavusių teismų praktiką tokio pobūdžio bylose nuosprendyje pasisakė ir teismas.

K. Pūkas išteisintas dėl visų jam inkriminuotų baudžiamųjų nusižengimų, kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, per posėdį sakė teisėjas Arūnas Budrys.

Prokuratūra prašė buvusiam politikui skirti 1800 eurų baudą.

Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliacinis teismui.

Dėl apeliacinio skundo svarstys ir nukentėjusiosioms atstovavęs advokatas Karolis Rugys. Pasak jo, nuosprendžio klausiusi viena nukentėjusioji buvo sukrėsta.

„Manau, nuosprendis bus skundžiamas ir kitų teismų patikrintas“, – sakė advokatas.

Ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pradėtas 2017 metų kovo mėnesį. Jį atliekant nustatyta, kad būdamas Seimo nariu K. Pūkas kelis mėnesius galėjo priekabiauti prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomų asmenų.

K. Pūkas iš Seimo atsistatydino 2018 metų sausį prieš pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad jis pažeidė Konstituciją priekabiaudamas prie padėjėjų ir jomis pretendavusių tapti merginų.

Į žiniasklaidą kreipėsi mergina: Seimo narys laidė keistas užuominas

DELFI primena, kad 2017 m. į „Info dienos“ žurnalistus kreipėsi Vilniuje gyvenanti absolventė. Ji tikino, kad darbo pokalbio metu Seimo narys, „tvarkietis“ Kęstutis Pūkas elgėsi netinkamai ir laidė nederamas užuominas. Susiję straipsniai: Atsisakius automobilių nuomos, išlaidos parlamentine

„Aš manau, kad yra žmonių, kolegų Seime, kurie nutuokia, kas dedasi. Žmonės mato, kaip keičiasi žmonės, kaip dažnai ateina naujos potencialios kandidatės į padėjėjas“, - „Info dienai“ pasakojo mergina.

Absolventę susirado pats K.Pūkas. Jos gyvenimo aprašymą greičiausiai atrado Darbo biržoje. Mergina pasakoja, kad jai paskambinęs Seimo narys iš pradžių net neprisistatė. O pakvietęs pasikalbėti Seime, laidė keistas užuominas. Pavyzdžiui, kamantinėjo, ar turi antrąją pusę, ar galės Seimo nariui skirti visą laisvą laiką.

Kandidatei pasirodė, kad Seimo narys net nesidomėjo jos išsilavinimu bei darbine patirtimi. „Nebuvo manęs klausinėjama apie mano ypatybes, gabumus, ką aš galėčiau nudirbti darbe. Kokios turiu darbinės patirties. (Kalbėjo, –red., past.) apie jausmus, apie tai, kad svarbiausia – meilė. Klausinėjo, kas yra meilė, klausė, kodėl noriu to darbo, ar man jo reikia“, – pasakojo mergina.

Per pirmą darbo pokalbį – vizitas Seimo viešbutyje

Tolesnė darbo pokalbio eiga merginą dar labiau šokiravo. Politikas esą nevengė komentarų apie jos išvaizdą, komentavo krūtinės dydį: „Jis sako: štai pas tave maža krūtinė, bet tai nėra blogai. Visai gražu, nes didelės krūtinės laikui bėgant tampa nebegražios“.

Kiek vėliau K.Pūkas pasisiūlė merginą pavežti namo. Atkaklumo neprarado net ir šiai nesutikus. Merginai įsėdus į Seimo nario automobilį, šis neįspėjęs nusprendė jai aprodyti ir Seimo viešbutį – esą privalu pamatyti, kaip Tautos išrinktasis gyvena.

„Vedžiojo po butą. Galiausiai pakomentavo, kad tai – svarbiausias kambarys (miegamasis, – red. past.). Matai, kokia lova, – Seimo nario žodžius citavo mergina, – Visiškai ribos peržengtos buvo, kai jis pasakė: kokia graži lova, būtų smagu kada nors čia pasivolioti“. Seimo narys merginai siūlėsi nupirkti ir dalykinių drabužių, jei ji neturės, ką rengtis į darbą. Kalbėjo, kad ieško žmogaus, kuris visuomet būtų Vilniuje, „nes Kaunas yra Kaunas, ten – žmona ir vaikai“. Darbo pokalbis baigėsi merginai pareikalavus ją parvežti namo ir išleisti prie greta esančios parduotuvės.

Ant stalo – sąrašas su kandidatėmis

Seimo nario kabinete merginai pavyko nufotografuoti ir keistą merginų sąrašą. Jame – pretendentės į padėjėjos poziciją Seime. Sąrašas nekeltų abejonių, jei ne ranka rašyti komentarai greta kandidačių vardų ir pavardžių. Pavyzdžiui, kandidatės žymimos pastabomis: „modelis“, „turi draugą“, „be įsipareigojimų“, „turi draugą. Pasvers gyvenimo prasmę“. „Info dienos“ žurnalistai susisiekė su mažiausiai penkiomis merginomis, nurodytomis Seimo nario popieriuose. Visos patvirtino iš Seimo nario sulaukusios keistų užuominų.

„Aš įsivaizduoju, kad į darbo pokalbį reikia eiti iki penkių vakaro, darbo valandomis. Jis man pasakė, kad bus Seime iki 21 valandos. Kad galiu ateiti bet kada, – telefono įraše pasakoja viena iš „sąrašo“ merginų, – Ko jis manęs klausinėjo? Ar aš turiu vaikiną, vyrą. Ar aš būčiau pasiryžusi lydėti jį į visus restoranus, operas ir panašiai“.

Kalbintos merginos tikina nė viena savo CV politikui nesiuntusios. Esą jis pats juos atrasdavo darbo paieškos portaluose ir dažniausiai skambindavo jau po darbo valandų, vakarais. „Tai jau buvo po darbo valandų. Paskui pasakė, kad išrašys leidimą į Seimą, orientyras – 18-20 val. vakare. Ir tada aš pagalvojau, kad gal ne. Jis klausė, ar aš galėsiu dirbti 24 valandas 7 dienas per savaitę. Be savaitgalių. Klausinėjo, gal yra vaikinas“, – pasakojo jau kita mergina. Trečia mergina taip pat patvirtino iš K.Pūko sulaukusi klausimų ne apie išsilavinimą ir įgūdžius, o asmeninius dalykus: „Visi jo pavyzdžiai su seksu susiję. Kas jam nepatiko, kad aš draugą turiu, šeimą. Leido suprasti, kad nereikia, jog turėčiau kitų užsiėmimų be siūlomų pareigų. Jis esą duotų man raktą nuo Seimo viešbučio, juo bet kada galėčiau naudotis. Bet kuriuo paros metu būti pas jį. Jis esą mane mokytų montažuoti. Taip taip, Seimo viešbutyje“.