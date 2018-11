K. Strupo skundą antradienį išnagrinėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas. Sprendimas bus skelbiamas lapkričio 26 dieną. Pareiškėjas prašo panaikinti VTEK gegužės 23 dienos sprendimą, BNS pranešė teismo atstovė Sigita Jacinevičienė Baltaduonė. K. Strupas mano, kad artimiesiems teikiamos dovanos neturi būti deklaruojamos, jis teigia taip supratęs įstatymo išimtį. VTEK gegužę paskelbė, kad tuomet nušalintas Santaros klinikų generalinis direktorius K. Strupas ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėja Silvija Strupienė pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias įstatymo nuostatas. Susiję straipsniai: Naujo Santaros klinikų vadovo ieškoti planuojama dar šiemet Atsistatydina Santaros klinikų vadovas Strupas Tyrimo metu nustatyta, kad nesilaikant numatytų terminų deklaruoti keturi sandoriai: 2010 metais su sutuoktine iš banko imta paskola, vertybinių popierių įsigijimas iš banko 2017 metais, dukrai 2017 metais teikta dovana – butas ir 1996 metais kartu su sutuoktine fiziniam asmeniui suteikta ir nesusigrąžinta paskola. S. Strupienė šiuos sandorius taip pat deklaravo praleisdama terminus. Asmenys, pažeidę viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą, metus negali būti skatinami. Įstatymas įpareigoja deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis. Tyrimą VTEK atliko remdamasi „Info TV“ televizijos informacija. Aiškintasi, ar K. Strupas ir jo sutuoktinė, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėja S. Strupienė tinkamai ir laiku deklaravo savo sudarytus sandorius. Kaip skelbė „Info TV“, pernai K. Strupas savo dukrai padovanojo nekilnojamojo turto, kurio vertė - 125 tūkst. eurų. Tačiau minėtų duomenų buvęs Santaros klinikų vadovas ir jo žmona nebuvo nurodę savo interesų deklaracijose. Teisėsauga K. Strupui kartu su dar bent dešimčia asmenų yra pareiškusi įtarimus korupcijos tyrime – anot teisėsaugos, už laimėtus viešuosius kompiuterių, programinės įrangos pirkimus klinikose iš įmonių reikalauta neteisėto finansinio atlygio, jis užmaskuotas kaip parama. Tokiu būdu K. Strupas įtariamas taręsis mažiausiai penkis kartus, Santaros klinikose vykstant viešiesiems pirkimams informacinių technologijų srityje. Pats K. Strupas savo kaltę neigia. Korupcija įtariamas profesorius K. Strupas rugsėjį buvo atleistas iš Santaros klinikų vadovo pareigų. Santaros klinikų dalininkų Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto sprendimu darbo santykiai su K. Strupų nutraukti jo paties prašymu. Jis ligoninei vadovavo nuo 2013 metų lapkričio 10 dienos. Santaros klinikoms toliau laikinai vadovauja profesorius Juozas Raistenskis, iki kol įvyks konkursas naujam generaliniam direktoriui išrinkti, jį žadama paskelbti dar šiais metais.

