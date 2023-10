Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis anksčiau Delfi patvirtino, kad savivaldybė dėl negrąžinto telefono aparato kreipėsi į policiją, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą, o jį prižiūrėjęs Marijampolės apylinkės prokuroras Artūras Bartusevičius Delfi tuomet sakė, kad buvo priimtas sprendimas E. Pilypaitį apklausti kaip specialųjį liudytoją.

Delfi žiniomis, šių metų pavasarį, kadencijai artėjant prie pabaigos, E. Pilypaitis savivaldybėje domėjosi, ar jam išduotas „Samsung“ telefono aparatas nebus nurašytas. Išgirdęs, kad savivaldybė jo nurašyti neketina, jis atidavė „Samsung“ aparatą, tačiau ne tą, kurį buvo gavęs naudoti, o kitą.

Prokuroras Delfi anksčiau teigė, kad pagal pirminius apžiūros duomenis E. Pilypaičio grąžintas telefonas yra ne tas, kuris jam buvo duotas savivaldybės.

Apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą Delfi informavo pats E. Pilypaitis, Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Butkutė pirmadienį šią informaciją patvirtino.

„Jūsų minėtas ikiteisminis tyrimas įtariamojo buvo nutrauktas spalio 9 d., nes nėra pakankamai duomenų, kad buvo padaryta nusikalstama veika“, – atsakyme teigė ji.

Teigia, kad taip nutiko per klaidą

Informacijoje, kurią atsiuntė Delfi E. Pilypatis, rašoma, kad prokurorą įtikino jo paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad jis praėjus beveik penkiems mėnesiams nuo mero kadencijos pabaigos ir atsiskaitymo su Šakių rajono savivaldybės administracija nuoširdžiai manė, kad yra atsiskaitęs visiškai.

„Apklausos metu aiškinantis telefono aparatų IMEI numerius, apie kuriuos ankščiau jam apskritai neteko gilintis, paaiškėjo, kad paskutinėmis 2019-2023 kadencijos dienomis, t. y., balandžio 26 d., per klaidą grąžino ne tą telefono aparatą. Tuo metu turėjo du „Samsung“ modifikacijos telefonus, kurie vizualiai vienas nuo kito nesiskiria, tad įvyko apmaudi žmogiška klaida“, – rašoma politiko pateiktoje informacijoje.

Joje teigiama, kad ir pats E. Pilypaičiui perduotas naudotis telefono aparatas nebuvo kaip ilgalaikis turtas pažymėtas inventoriniu numeriu, nebuvo sudarytas ir joks to aparato perdavimo jam aktas, kuriame būtų aiškiai identifikuota perduodamo telefono modifikacija ar kitos kokios nors specifikacijos.

Be to, esą nebuvo tai įforminta jokiu dokumentu, kuriame būtų jo parašas, kaip turto naudotojo, ir turtą perduodančio atsakingo specialisto parašai. Be to, perdavus turtą, jis nebuvo akivaizdžiai patikrintas ir įsitikinta, kad grąžinta tai, kas priklauso.

„Jei savivaldybėje, pastebėjus šią apmaudžią absurdišką situaciją, būtų jam paskambinta išsiaiškinti, jis nedvejodamas būtų klaidą tuoj ištaisęs, tuos telefono aparatus apmainydamas. Tačiau savivaldybės vadovybė pasirinko ikiteisminio tyrimo kelią“, – rašoma E. Pilypaičio laiške Delfi.

Anot jo, grąžintinas telefono aparatas yra pamestas, todėl jo vertę Šakių rajono savivaldybei kompensavo pinigais.