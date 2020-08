Buvęs kikboksininkas „Maximoje“ vienu smūgiu „atjungė“ apsaugininką: man liepė užsidėti kaukę

„Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, patvirtino jam inkriminuojamas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes bei dar kartą atsiprašė nukentėjusiojo – teismui, tiesiogiai išklausiusiam abu asmenis ir įvertinusiam susitaikymo protokolo turinį, nekyla abejonių, kad Dmitrijus Z. susitaikė su nukentėjusiuoju“, – Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė, kad yra pagrindo manyti, kad atsakomybėn patrauktas vilnietis Dmitrijus Z. ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų.

„Teismas daro išvadą, kad tikslinga atleisti kaltinamąjį Dmitrijų Z. nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius“, – nuosprendyje nurodė teisėjas Miroslavas Gvozdovičius.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar balandžio 14 d., apie 9.28 val., Vilniuje, Trakų Vokėje esančioje parduotuvėje „Maxima“ Dmitrijus Z. įsivėlė į konfliktą su apsaugos darbuotoju, kuris pareikalavo, kad pirkėjas ant veido užsidėtų apsauginę kaukę. Pirkėjas nepakluso šiam apsaugininko reikalavimui ir jam kartą kumščiu smogė į veidą. Nuo stipraus smūgio nukentėjusysis net nugriuvo.

Ekspertai konstatavo, kad apsaugos darbuotojui buvo nežymiai sutrikdyta sveikata.

„Dmitrijus Z. įžūliu elgesiu, vandališkais veiksmais, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sukeldamas išgąsti aplink esantiems asmenims, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką“, – perduodamas baudžiamąją bylą teismui nurodė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Rytis Ivanauskas.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Dmitrijus Z., kuris šiuo metu taip pat dirba apsaugos darbuotoju bei kikbokso treneriu, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu pripažino kaltę ir tikino, kad gailisi dėl savo neatsakingo poelgio.

Jis teigė, kad tąryt su motina atėjo į parduotuvę „Maxima“ apsipirkti – tuo metu Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, todėl visi pirkėjai privalėjo dėvėti apsaugines kaukes.

„Parduotuvėje prie manęs priėjo apsaugos darbuotojas ir pasakė, kad būtina dėvėti apsauginę kaukę, – sakė buvęs kikboksininkas. – Jis sakė, kad aš privalau arba užsidėti kaukę, arba – pasišalinti iš parduotuvės. Taip tarp mūsų kilo konfliktas – po kelių minučių apsaugos darbuotojas suėmė mane už kairės rankos ir pasakė „nešustravoti“, mane tampė ir provokavo, todėl nesusilaikiau ir dešinės rankos kumščiu sudaviau jam į veido sritį.“

Dmitrijaus Z. teigimu, „nuo suduoto smūgio apsaugos darbuotojas lygsvaros praradęs nebuvo, nors lyg ir trumpam prarado sąmonę.“

„Supratęs, ką padariau, priėjau prie jo ir masažuodamas kaklą padėjau atsigauti, o kiek vėliau mane sulaikė policijos pareigūnai ir uždarė į areštinę“, – vyras teigė, kad savo elgesį vertina neigiamai, nors dar prieš bylos nagrinėjimą nukentėjusiojo atsiprašė, bet nori dar kartą jo atsipršayti ir teisme.

Tuo metu nukentėjusysis teigė, kad parduotuvėje jis prie pirkėjo priėjo tik dėl to, jog šis ant veido nebuvo uždėjęs apsauginės kaukės, kurią karantino metu buvo privaloma dėvėti.

„Aš vyrą įspėjau, kad vaido kaukę dėvėti yra privaloma visiems pirkėjams, tačiau jis atkirto, kad kaukės neužsidės – tuomet jį paėmiau už kairės rankos ir norėjau palydėti link parduotuvės išėjimo, – sakė apsaugininkas. – Bet šis pirkėjas savo pirkinių maišelį perdavė prie kasos stovėjusiai motinai ir atsigrežęs į mane iš kairės rankos kumščio vieną kartą smogė man į veidą. Nuo smūgio nukritau ant grindų.“

Kas toliau buvo, apsaugos darbuotojas teigė nematęs, tačiau visa tai užfiksavo parduotuvėje įrengtos vaizdo kameros. Jų įrašai buvo perduoti policijos pareigūnams.

Anot apsaugininko, vėliau jis iš kolegos sužinojo, kad smurtavęs pirkėjas iš parduotuvės pasišalino savo vairuojamu automobiliu, bet netrukus jį vis tiek sulaikė policijos pareigūnai.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta ir „Maximoje“ smurtavusio Dmitrijaus Z. motina sakė, kad prieš patenkant į parduotuvę ji sūnui pasiūlė nusipirkti veido kaukę, tačiau šis atsisakė – esą veidą prisidengs.

„Kai buvome pieno skyriuje, prie mūsų pribėgo apsaugos darbuotojas ir pasakė: „Tu, ką, nežinai, kur nusipirkti kaukės? Aš tau parodysiu“, – sakė liudytoja. – Šis apsaugininkas vaikščiojo paskui mus ir kažką su sūnumi kalbėjo, o prie kasos pardavėjai pasakė, kad jo neaptarnautų. Tada sūnus man padavė pirkinių krepšį – kai dėliojau prekes, mačiau, kaip apsaugininkas tampo, laiko sūnų už striukės, o šis jį pastūmė. Kai apsaugos darbuotojas nukrito, sūnus padėjo jam atsikelti, o paskui nuėjo į savo automobilį.“

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, kad Dmitrijus Z. fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį panaudojo viešoje vietoje – parduotuvės „Maxima“ prekybos salės patalpose kitų parduotuvėje esančių pirkėjų bei darbuotojų akivaizdoje.

„Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamojo smurtinius veiksmus prieš nukentėjusįjį matė tiek tuo metu netoliese buvę liudytojai, tiek ir kiti įvykio vietoje buvę pašaliniai asmenys, žmonės pribėgo padėti nuo kaltinamojo suduoto smūgio į veidą nukritusiam nukentėjusiajam, – pabrėžė teismas. – Pats kaltinamasis teisme nurodė, kad smūgį nukentėjusiajam sudavė parduotuvėje, kur tuo metu buvo labai daug žmonių. Be to, minėto įvykio aplinkybės yra užfiksuotos ir vaizdo įraše, kuriame matyti, kaip kaltinamasis iš kairės rankos kumščių suduoda nukentėjusiajam į dešinę veido sritį. Taigi akivaizdu, kad dėl kaltinamojo smurtinių veiksmų viešoje vietoje tuo metu buvę aplinkiniai pasijuto šokiruoti, buvo sutrikdyta jų ramybė ir nutrauktas įprastas pirkėjų apsipirkimas parduotuvėje, be to, į įvykio vietą buvo iškviesta policija.“

Anot teismo, šios faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Dmitrijus Z. savo veiksmais – įžūliu elgesiu – demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tokiu būdu jis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

Tačiau, kaip pažymėjo teisėjas M. Gvozdovičius, kaltinamasis ir nukentėjusysis susitaikė – susitaikymo protokole Dmitrijus Z. nurodė, kad savo kaltę pilnai pripažįsta, nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir atsiprašo nukentėjusiojo.

„Nukentėjusysis patvirtino, kad kaltinamojo atsiprašymą priima ir jam atleidžia“, – teismo teigimu, Dmitrijus Z. apsaugos darbuotojui įsipareigojo per tris mėnesius atlyginti nukentėjusiajam patirtą 700 Eur dydžio žalą.

Delfi primena, kad karantino metu už apsauginės kaukės nedėvėjimą gali būti baudžiama administracine tvarka – įstatymas numato baudą nuo 500 iki 1 500 Eur privatiems asmenims, o juridiniams asmenims – nuo 1 500 iki 6 000 Eur.