Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal teatro aktorės skundą. Jauna mergina kreipėsi į teisėsaugos pareigūnus dėl galbūt nederamo teatro direktoriaus elgesio. Ji teigė, kad pastarasis, vartodamas psichinę prievartą bei pasinaudodamas jos tarnybiniu priklausomumu, reikalavo lytinių santykių. Savo kėslų teatro vadovui įgyvendinti nepavyko, nes aktorė atsisakė paklusti ir apie L. M. Zaikausko elgesį prabilo viešai. Aktorė Erika Račkytė J. Miltinio teatre repetavo L.M.Zaikausko režisuotame spektaklyje „Mergaitės svajonė“. Mergina nurodė, kad per repeticijas J. Miltinio dramos teatro vadovas ne kartą jai minėjo, jog po spektaklio „Mergaitės svajonė“ premjeros ji turės su juo „permiegoti“, tokiu būdu atsidėkodama už repeticijas. Pasak E. Račkytės, L. Zaikauskas jai sakė, kad tik turėdama lytinius santykius su juo ji bus žvaigždė, jei ne, bus priversta išeiti iš darbo. Jos tvirtinimu, šių metų kovo 13 dieną apie 18.30 val. prieš repeticiją vadovas pasakė: „ateik čia“, suėmė jai už veido bei pradėjo pareiškėją bučiuoti per prievartą, įsakydamas jai išsižioti. Tą pačią dieną jis po repeticijos išjungė šviesą ir vėl suėmė už veido bei pradėjo bučiuoti per prievartą. Ikiteisminį tyrimą dėl kėsinimosi versti lytiškai santykiauti atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimų valdybos pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Valdemara Chodorcevičienė. Už vertimą lytiškai santykiauti Baudžiamasis kodeksas numato areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui. Aktorė Erika Račkytė į policijos pareigūnus dėl seksualinio priekabiavimo kreipėsi dar kovą, tačiau tuomet jie atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Merginos skundą dėl policijos nesiimamų veiksmų vėliau atmetė ir Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Sandra Povilonienė bei teismas. Liepą ikiteisminis tyrimas pradėtas prokuratūros iniciatyva, įvertinusi aktorės viešus pasisakymus, jos pateiktą garso įrašą. L. Zaikauskas teatrui vadovavo nuo 2015-ųjų spalio, tuomet jis buvo paskirtas penkerių metų kadencijai. Liepos viduryje dėl šio įvykio ir kitų pažeidimų L. Zaikauskas atleistas iš pareigų. Lygių galimybių kontrolierė yra pripažinusi, kad Panevėžio J. Miltinio teatro vadovas seksualiai priekabiavimo prie aktorės.

