Penki teisėjai priėjo prie išvados, kad praėjus 10 metų po įtarimų pareiškimo įkalinti nuteistųjų negalima, nes būtų pažeista jų teisė į kaip įmanoma trumpesnį procesą. Lygtinė bausmė reiškia, kad jei per šį laikotarpį nuteistieji nenusikals, jie įkalinimo įstaigų išvengs. „Pernelyg ilga trukmė – vienas iš pagrindų švelninti bausmę“,– sakė teisėjas Olegas Fedosiukas. Pasak jo, procesas užtruko dėl bylos sudėtingumo – Apeliacinio teismo nuosprendis apima 161 puslapį. Susiję straipsniai: Nuspręsta: dėl korupcijos nuteisti Trakų valdininkai turi būti įkalinti realiai „Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai priėmė skirtingus nuosprendžius, nuteistieji išgyveno netikrumą dėl bylos baigties“, – sakė O. Fedosiukas. Du Aukščiausiojo Teismo teisėjai Artūras Ridikas ir Artūras Pažarskis pareiškė atskirąją nuomonę. Jie mano, kad nuteistiesiems turėjo būti paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės. Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegija nagrinėjo nuteistųjų, jų gynėjų ir Vilniaus apygardos prokuratūros kasacinius skundus. Prokuratūra skundą pateikė dėl per švelnios bausmės, nuteistieji skundėsi kad įrodymai prieš juos surinkti neteisėtai, nepagrįstai įvertinti, netinkamai kvalifikuotos nusikalstamos veikos. Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai nepažeidė įrodymo rinkimo tvarkos. Nors operatyviniai veiksmai truko nuo 2006 metų spalio iki 2008 metų vasario, ir tai buvo „ribinė trukmė“, visgi teisėjai mano, kad tiek trukusį galima paaiškinti pareigūnų siekiu išsiaiškinti bendrininkų veiksmų apimtį, be to, nepasibaigus vienam kyšininkavimui, būdavo pradedamas kitas. Vilniaus apygardos teismas iš pradžių paskelbė nuosprendį, kad V. Petkevičius turi kalėti penkerius, S. Raščiauskas - šešerius, o L. Karnila - septynerius metus. Pernai birželį Apeliacinis teismas atidėjo laisvės atėmimo bausmių vykdymą ir išteisino buvusius Trakų pareigūnus dėl kai kurių veikų. Už kyšininkavimą V. Petkevičiui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymas atidėtas trejiems metams. Eksmeras įpareigotas neišvykti iš namų be pareigūnų žinios. Jis taip pat turės sumokėti įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą. Tokia pat lygtinė ketverių metų bausmė skirta ir S. Rasčiauskui ir L. Karnilai. Jie taip pat kurį laiką negalės išvykti iš namų be leidimo ir turės sumokėti įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą. Prokurorai teisme sakė, kad Trakų rajone tuo metu be kyšių negalėjo veikti nė viena bendrovė, teisėtais būdais verslininkai negalėjo laimėti konkursų, o tuometinių savivaldybės tarnautojų veikla buvo panaši į nusikalstamos grupuotės veiklą. Šioje byloje nuteistos ir bendrovės „Elektros pasaulis“, „Altitudė“, „Vilungė“, „Baltic Faber“ bei „Dializės centras“ – joms skirtos piniginės baudos nuo 7,5 iki 11,3 tūkst. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.