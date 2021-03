Buvę premjerai įvertino Vyriausybės darbo pradžią: Šimonytė tikrai turi Achilo kulną

Butkevičius: Vyriausybės komunikaciją tarpusavyje būtina gerinti

Kaip portalui sakė 2012-2016 m. Vyriausybei vadovavęs Algirdas Butkevičius, kurį į pareigas tuomet delegavo Seimo rinkimus laimėjusi Lietuvos socialdemokratų partija, vertinant dabartinį Į. Šimonytės ministrų kabinetą, būtina objektyviai įvertinti aplinkybes, kuriomis ši Vyriausybė pradėjo darbą – pandemijos krizę.

Pasak A. Butkevičiaus, tokiu laikotarpiu būtina rodyti ryžtą priimant nepopuliarius sprendimus ir pasiruošti iššūkiui juos įgyvendinti.

„Mano manymu, kai gruodžio mėnesį priiminėjo kai kuriuos sprendimus dėl pandemijos valdymo, juos galėjo priimti truputį griežtesnius artėjant Kalėdoms ir Naujiems metams – kad naktį vos ne komendanto valanda, (…) nes vis tiek žmonės tą naktį buvo primiršę arba ignoravo reikalavimus, išėjo į gatves, glėbiasčiavosi, šventė gatvėse, buvo aktyvūs“, – sakė A. Butkevičius.

Jo teigimu, priimti griežtesni ribojimai Kalėdų laikotarpiu būtų atnešę geresnius epidemiologinius rezultatus vėliau, tačiau politikas pabrėžė, kad krizės laikotarpis yra nedėkingas bet kokiems sprendimams.

A. Butkevičius kaip vieną didžiausių problemų įvardijo vidinę komunikaciją tarp Ministrų kabineto narių.

„Čia įžvelgiu problemėlę. Ypač kai iš ekonomikos ir inovacijų ministrės pasigirdo tam tikri pareiškimai dėl galimo atlaisvinimo, nesuderinus to su ministre pirmininke. Gal čia yra tam tikros patirties stoka. Skirtingas kalbėjimas tarpo ministrų viešai, o ministrei pirmininkei išeinant ir darant kitokius pareiškimus, tai tikrai apsunkina bendravimą tarpusavyje ir to tikrai reikia vengti“, – sakė ekspremjeras.

Parlamentaro nuomone, ši Vyriausybė dar prieš pradedant darbą buvo sukėlusi didžiulius lūkesčius, tačiau ne visus juos, anot A. Butkevičiaus, pavyko pateisinti.

„Buvo per anksti ir neapgalvotai pasakyta dėl tam tikrų, kitokių nei darė praėjusi Vyriausybė, finansinių priemonių, – kad laikotarpis, suteikiant įvairias subsidijas, bus daug trumpesnis ir bus kitokia parama verslui. Buvo sukelti per daug dideli lūkesčiai, kurie iš dalies dabar, pamatėme, yra su klaidomis. (…) Tai rodo, kad trūksta komunikacijos tarp valstybės institucijų ruošiant teisės aktus, yra tikrai nesusikalbėjimo, arba tiesiog pasirodo tam tikros kompetencijos stoka“, – pažymėjo 16-osios Vyriausybės vadovas.

Vyriausybės ir prezidentūros santykiuose mato teisingą Šimonytės poziciją

Kalbėdamas apie Vyriausybės ir prezidentūros santykius, A. Butkevičius pagyrė premjerės elgesį.

„Aš vertinu premjerės užimtą poziciją labai teigiamai – vadybine prasme ji elgiasi išmintingai, bet daugiau šioje vietoje konservatorių frakcijos žmonės parodo, kad lyg tarp Vyriausybės ir prezidento nėra tam tikrų sutarimų. Ministrė pirmininkė elgiasi labai korektiškai, tolerantiškai, nesivelia į bereikalingas diskusijas“, – kalbėjo buvęs ministras pirmininkas.

Tuo pačiu A. Butkevičius neslėpė įžvelgiantis prezidentūros perdėto kišimosi į Vyriausybės veiklą, kai buvo paskelbti skirtingi šalies vadovo ir Sveikatos apsaugos ministerijos vakcinavimo planai.

„Visiškai nereikalingai sukelta visuotinė panika, kuri neduoda naudos ir šiuo metu, ir ateityje tiek prezidentūrai, tiek Vyriausybei. Galutinę atsakomybę vis tiek turės prisiimti Vyriausybė ir aš čia įžiūriu truputį per daug prezidentūros ofiso kišimosi bei reguliavimo, tam tikrų ateities planų dėliojimo. Manau, kad čia jau yra perlenkta lazda ir tie ginčai, kurie vyksta tarp institucijų ir kuriuos mato visuomenė, yra visiškai nereikalingi“, – sakė A. Butkevičius.

Pasak politiko, jis vis dėlto pasigenda kai kurių ministrų aktyvumo ir tikisi, kad Vyriausybė nuo Seimo pavasario sesijos pradžios dirbs pilnais pajėgumais.

„Gal prisilaiko tam tikro atsargumo, o gal ruošiasi pateikti priemonių planą ir savo dalyje, kurią pateiks kiekviena ministerija, jie sukels labai rimtas diskusijas, o tai kovo 10 dieną bus pristatyta Seime – tuo galės parodyti savo kompetenciją. Šiuo metu aš kai kurių ministrų balsų negirdžiu, bet dėl to tikrai nekaltinu – visada sakau, kad iki 100 dienų leiskime žmonėms susitvarkyti struktūrą“, – pabrėžė A. Butkevičius.

Vis dėlto buvęs premjeras neslėpė, kad, jo nuomone, pandemijos metu naujojo sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio pozicija turėtų būti stipresnė.

„Sveikatos apsaugos ministro pozicija yra per silpna viešoje erdvėje. Manau, kad jis bent vieną dieną per savaitę turėtų aiškiai visuomenei pasakyti, kaip elgiamasi su pandemijos valdymu ir kokie procesai vyksta su žmonių vakcinavimu. Čia jis turėtų vaidinti didesnį vaidmenį“, – pridūrė A. Butkevičius.

Skvernelis antrina: dėl skirtingos komunikacijos atrodo, kad kolegialios Vyriausybės nėra

Savo ruožtu valstiečių Vyriausybei vadovavęs Saulius Skvernelis, vertindamas naujojo ministrų kabineto veiklą, taip pat antrino, kad esmine kritika kol kas užsiimti nesinori, nes I. Šimonytės Vyriausybė dirba tik kelis mėnesius. Tačiau neslėpė turįs pirmų įspūdžių.

„Kas nebuvo naujiena, nes buvo prognozuojama, tai dėl pačio ministrų kabineto sudėties. Aš tikrai matau ministrės pirmininkės veiklą – sudėtingą, sunkią, aš puikiai suprantu, kokia našta jai atitenka, bet, kalbant apie kabinetą, jai yra sunku, nes daugelio ministrų mes apskritai nematome. Kai kurie iš jų yra kažkokios valios vykdytojai, atsiskaitinėja buvusių ministrų sprendimus arba vis dar nustemba, ką rado, tačiau kažkokios kūrybos, įstatymų projektų nėra“, – Delfi sakė buvęs premjeras.

S. Skvernelis taip pat pažymėjo, kad koją naujajai Vyriausybei kiša tarpusavyje nesuderinta komunikacija.

„Labai matosi daug pasiblaškymo, didelės baimės. Taip, situacija yra tikrai nelengva, bet reikia nebijoti priimti sprendimus. Skirtingų ministerijų ir ministrų labai skirtinga komunikacija – atrodo, kad nėra kolegialios Vyriausybės“, – kalbėjo jis.

Pasak politiko, šio ministrų kabineto įvesti ribojimai žlugdo smulkų ir vidutinį verslą, taip pat – žmonės yra pavargę ir pikti dėl taikomų judėjimo apribojimų.

„Aš suprantu, kai buvo pirma karantino situacija, kai niekas nežinojo, ką ir kaip daryti, reikėjo tiesiog bandyti ir ieškoti geriausios praktikos. Antruoju atveju karantiną įvedė dar mūsų Vyriausybė ir tiesiog ši Vyriausybė pagriežtino, uždarė iš esmės smulkų bei vidutinį verslą, ir įvedė tuos ribojimus tarp savivaldybių. Po to apie kompensavimus – atsiranda kažkokie fantastiniai pasakymai, kaip Ekonomikos ministerijoje atranda 150 milijonų. Na, biudžeto tokio niekada ta ministerija neturėjo, ką ten galima atrasti?“, – retoriškai svarstė S. Skvernelis.

Ekspremjero teigimu, negana to, lūkesčių naujoji Vyriausybė neištesėjo ir kalbant apie finansinę paramą nuo pandemijos nukentėjusiam verslui.

„Tas komunikavimas šlubuoja. Vyriausybės priešakyje su visa atsakomybe yra ministrė pirmininkė, kuriai tikrai sunku – matau aš jos pastangas ir gerus darbus, ir, nors tai yra kolegialus organas, bet lyderystės smaigalys yra visgi ministrė pirmininkė. Šioje vietoje reikėtų tą komunikaciją tarp kabineto narių gerinti. Pas mus irgi visko buvo, bet dėl strateginių klausimų mes sutardavome, jei reikėdavo, ir balsuodavome bei tos pozicijos laikydavomės“, – pažymėjo politikas.

Naujiesiems ministrams, anot S. Skvernelio, kartais nepadeda ir viešojoje erdvėje esantys vaizdo įrašais iš įvairių laidų, kuriuose jie pasisakė per pirmą karantiną, kai valdžioje dar buvo valstiečiai.

„Politikams reikia galvoti, kad vieną dieną gali tapti realia, ne šešėline valdžia ir reikės tuos žodžius prisiminti. Nenoriu, nelabai ir logiška būtų daryti toli siekiančias išvadas, bet draugiški patarimai ir pasakymai, ką reikėtų tobulinti, visada yra sveika bet kuriai Vyriausybei“, – sakė S. Skvernelis.

Skvernelis apie Vyriausybę ir prezidentūrą: buvo bandymai žengti į kitų kompetencijų ribas

Kalbėdamas apie Vyriausybės ir prezidentūros santykius, S. Skvernelis pritarė minčiai, kad skirtingos viešos pozicijos kenkia visuomenės pasitikėjimui valdžia. Pasak jo, būtina neužmiršti valdžios atskyrimo principo ir nesistengti parodyti savo galių.

„Jeigu valdžios to nesupranta ir pradeda žengti į kitos kompetencijas, tai yra labai blogai, pavojinga, taip yra transliuojama bloga žinia visomis prasmėmis. Šiuo atveju manau, kad toks bandymas buvo, jis kelia didelį chaosą ir sumaištį. Kita vertus, prezidentas, matydamas sektorius, kuriuose klausimai nesprendžiami arba bijoma juos spręsti, (…) jis privalo reaguoti ir reaguoja, tai jo toks įsijungimas į atskirus vyriausybinius klausimus yra iššauktas ne tik dėl to, kad kažkas „pasigalynėti“ nori, bet dėl to, kad jis nemato to rezultato ar proveržio, kurį norėtų matyti kaip šalies vadovas. Tai irgi natūralu“, – atkreipė dėmesį parlamentaras.

Paklaustas, kaip vertina šiuo metu itin svarbią sveikatos apsaugos ministro veiklą, S. Skvernelis teigė, kad A. Dulkys yra intelektualus ir gabus žmogus, atėjęs į naują sritį.

„Aš ministrui palinkėčiau vieno – drąsos. Jis nėra valstybės kontrolierius. Aš suprantu, kad darė daug auditų, kurių metu nustatinėjo įvairiausius trūkumus, daug surašė tose išvadose, bet kai tampi realiai tos politikos dalimi ir turi priimti sprendimus, tai padaryti sudėtinga. Aš tikrai jam norėčiau palinkėti drąsos ir priimti tuos būtinus, reikalingus sprendimus drąsiau, aktyviau ir nebijoti to daryti“, – A. Dulkiui perdavė S. Skvernelis.

Jo teigimu, nauji ministrai turi galimybę gerinti savo įgūdžius, tačiau privalo taisyti padarytas klaidas.

„Mes visi turėjome mokytis, tai buvo nauja. Taip ir šiai Vyriausybei tas pats yra. Kadangi pandemija, sudėtinga situacija, linkiu tikrai nuoširdžiai jiems sėkmės ir taisyti tas klaidas, kurias jie sugebėjo padaryti“, – pridūrė buvęs premjeras.

Kubilius: Šimonytės veikloje visiškai nėra falšo

Savo ruožtu TS-LKD deleguotu ministru pirmininku 2008-2012 m. dirbęs Andrius Kubilius sakė, kad dabartinė jo partijos deleguota premjerė I. Šimonytė yra iš visų Vyriausybės vadovų išsiskirianti lyderė.

Pasak jo, I. Šimonytei pavyko suformuoti vyrų-moterų prasme subalansuotą ir jauną bei dinamišką ministrų kabinetą, o tai, kaip pažymėjo A. Kubilius, parodo naujos kartos atėjimą į politiką.

„Matau I. Šimonytę kaip tikrai naujos kokybės politinį lyderį, ryškiai išsiskiriančią ir iš buvusių premjerų per paskutinį laikotarpį ir šiaip visoje politinėje Lietuvos bendruomenėje. Jos veikloje, skirtingai nuo buvusių premjerų, nėra nei kruopelytės falšo – nei jos veikloje, nei jos kalboje. Tai yra tikrai labai didelis dalykas, mano manymu, Lietuvos politinėje kultūroje priartinantis ją prie to, ką būtų galima vadinti geriausiu Vakarų standartu“, – portalui sakė A. Kubilius.

Jis juokavo, kad konservatoriams „sekasi“ ateiti į valdžią gilios krizės aplinkybėmis, tačiau nepaisant to, teigė buvęs premjeras, naujoji Vyriausybė su užduotimis tvarkosi gerai.

„Šita Vyriausybė, kaip konservatoriams visada „sekasi“, startuoja labai gilios krizės aplinkybėmis. Su ja tikrai neblogai tvarkosi, o su tuo palikimu, kurį gavo I. Šimonytė iš buvusios Vyriausybės, kuri dėl rinkimų ar dėl kitų priežasčių su antrąja banga visiškai nekovojo, tai šią bangą jai pavyko suvaldyti, žiūrint į skaičius“, – kalbėjo europarlamentaras.

A. Kubiliaus teigimu, Vyriausybei toliau lieka dideli iššūkiai valdyti pandemiją, atlaisvinti karantiną, padėti atsigauti verslui.

Kalbėdamas apie atskirų ministrų komunikaciją, buvęs Vyriausybės vadovas sakė, kad reikėtų vengti nesutampančių pozicijų, tačiau kartu pabrėžė, kad nei vienas koalicijos partneris neturi būti užgožtas.

„Esant koalicijoje, koalicijos partnerių ministrai neišvengiamai taip pat nori pasirodyti viešojoje erdvėje. (…) Tenka kaip neišvengiamą duotybę priimti tai, kad ir partneriai tikrai nori, dirbdami Vyriausybėje, savo idėjas pristatyti – tai yra bendra atsakomybė, tame tarpe ir didžiausios Tėvynės sąjungos – sudaryti galimybę ir galvoti apie partnerius, kad jie turi jaustis patogiai. Čia yra bendras abipusis reikalas. Vieni turi nepiktnaudžiauti savo noru pasirodyti, kiti turi galvoti, kad reikia pagalvoti ir apie partnerius“, – pažymėjo A. Kubilius.

Kubilius: susidaro vaizdas, kad Nausėda bando vytis

Paklaustas, kaip vertina ministrų kabineto santykius su šalies vadovu, A. Kubilius neslėpė, kad, jo nuomone, prezidentas kartais bando perimti Vyriausybės kompetencijoje esančias atsakomybes.

„Man kartais atrodo, kad prezidentui, ar jo komandai nelabai pavyksta rasti sau reikšmingos vietos Lietuvos vidaus politiniame gyvenime ir tada kartais susidaro vaizdas, kad prezidentas bando arba vytis, arba veikti kaip koks antras, atsarginis premjeras. Mano manymu, tai pirmiausia žalinga prezidento institucijai, nes tai ir sukelia tas visas diskusijas, kurios dabar vyksta viešojoje erdvėje“, – kalbėjo ekspremjeras.

Nepaisant išsiskiriančių nuomonių tarp prezidentūros ir Vyriausybės, valdančioji koalicija, mano A. Kubilius, toliau dirbs. Pasak jo, prezidentas gali būti moralinis autoritetas, formuoti tam tikras vizijas.

„Nematau ypatingų iššūkių čia ir problemų Vyriausybei ar Seimo daugumai, jie kaip dirbo, taip ir dirbs toliau. Aš matau čia iššūkių pačiai prezidento institucijai, kuriai gal irgi yra toks metas, kai reikia permąstyti ir ne tik žiūrėti į tai, ką anksčiau darė Dalia Grybauskaitė, bet pasižiūrėti į tai, kaip veikia kitų ES valstybių prezidentai, kurie turi labai panašius įgaliojimus – ką daro vidaus gyvenime prezidentai“, – atkreipė dėmesį A. Kubilius.

A. Dulkį A. Kubilius išskyrė kaip vieną iš stipriausių sveikatos apsaugos ministrų.

„ Tai, kad jam pavyko suvaldyti prastą Verygos paveldą – nesuvaldytą antrą pandemijos bangą – rodo, kad iš tikrųjų jo valdymo stilius ir gebėjimai yra pačios aukščiausios kokybės. Tai, kad jis, skirtingai nuo Verygos, tris kartus per dieną neina į spaudos konferencijas, (…) mano manymu, yra gerai“, – akcentavo A. Kubilius.

Politiko teigimu, sveikatos apsaugos ministras nedemonstruoja perteklinio bandymo pasirodyti.

„Dabar tas laikas, kai pasirodymams ir savo plunksnų pakedenimui nėra nei vietos, nei tai žmonės gali priimti. Šioje vietoje ministro Dulkio viešasis kuklumas, nesiveržiant į televizorių ekranus ir labai santūriai bei racionaliai paaiškinant viską, ką Vyriausybė daro ir planuoja – tai patys rezultatai kalba už save“, – pridūrė A. Kubilius.