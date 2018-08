Seimo narys, buvusių bendražygių vertinimu, galbūt piktnaudžiavo savo, kaip buvusio Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) padalinio vadovo, ir Seimo nario asmeniu bei pareigomis. Su P. Urbšiu BNS penktadienį susisiekti nepavyko. Kreipimąsi į Seimo vadovą ir Seimo etikos ir procedūrų komisiją pasirašė 16 iš 31 Panevėžio tarybos narių - valdančiosios daugumos atstovų. Dauguma jų - į tarybą išrinkti po P. Urbšio vadovaujamo judėjimo „Kartu“ vėliava. P. Urbšį Panevėžio politikai kaltina spaudimu ir poveikiu valstybės institucijų tarnautojams - įskaitant Vidaus reikalų ministeriją, siekus paveikti premjerą Saulių Skvernelį. Taip pat įtariama, kad parlamentaras disponavo ikiteisminio tyrimo informacija iš STT – institucijos, atskaitingos Seimui. STT, anot tarybos narių, P. Urbšys naudojasi saviems tikslams, poveikio darymui. Šiuos įtarimus kreipimosi autoriai grindžia Panevėžio portale „Sekundė“ paskelbta informacija. Joje teigta, kad „savivaldybei rengiant paraišką dėl finansavimo esamo stoties pastato rekonstrukcijai, Seimo narys Povilas Urbšys spaudžia Vidaus reikalų ministeriją kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą“. „P. Urbšys atkakliai siekia stabdyti Panevėžio autobusų stoties konversiją, nuspręstą atlikti Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu – kaip aiškėja iš Panevėžio miesto laikraščio ,,Sekundė“ (...) straipsnio“, – teigiama Panevėžio miesto savivaldybės politikų kreipimesi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir parlamentinę Etikos ir procedūrų komisiją. Seimo etikos sargų prašoma įvertinti, ar Seimo nario P. Urbšio veikimas nepažeidžia Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų valstybinėje tarnyboje derinimo įstatymo, Seimo Statuto, Konstitucijos, įtvirtinančios, kad „savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai” bei kitų galiojančių teisės aktų“. V. Pranckiečio prašoma kreiptis į Valstybės saugumo departamentą dėl P. Urbšio galimai neteisėto veikimo, manipuliuojant valstybės institucijomis, siekiant jomis pasinaudoti asmeniniams politiniams tikslams. Tokį prašymą pasirašė 16 Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos narių: Darius Viržonis, Tomas Josas, Vitalija Vasiliauskaitė, Algis Čeponis, Valdas Staugaitis, Loreta Masiliūnienė, Galina Kuzmienė, Virginijus Viržintas, Birutė Valkiūnienė, Aleksas Varna, Rytis Račkauskas, Petras Luomanas, Alfonsas Petrauskas, Arūnas Balčiūnas, Daumantas Simėnas, Kęstutis Lukoševičius. Panevėžio savivaldybę birželį sukrėtė STT atliekamas tyrimas - Panevėžio merui Ryčiui Mykolui Račkauskui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu, teismo sprendimu jis nušalintas nuo pareigų, jam uždrausta lankytis savivaldybės pastate. Tyrime įtarimai pareikšti ir mero patarėjai bei keturiems verslo atstovams. Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėjebuvo duodami neteisėti nurodymai tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. R. M. Račkauskas jam mestus įtarimus atmeta ir sieja su politinių oponentų puolimu. Korupcija įtariamas Panevėžio meras ir Seimo narys P. Urbšys - buvę politiniai bendražygiai, tačiau pastaruoju metu jų keliai išsiskyrė. Konfliktą pagilino P. Urbšio pareiškimai, kad jis žada pats kandidatuoti mero rinkimuose kitąmet, mesdamas iššūkį judėjimo „Kartu“ anksčiau remtam R. M. Račkauskui. Šiemet gegužę kilus nesutarimams su P. Urbšiu, iš judėjimo pasitraukė beveik visa savivaldybės tarybos frakcija, įskaitant patį merą.

