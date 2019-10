Beje, už rūkaliaus duomenų nenurodymą pareigūnams siūloma bausti ir buto savininką - nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Tai siūlantį Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektą įregistravo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė.

Pasak jų, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pataisų projekte siūloma numatyti pareigą buto savininkui arba ilgalaikiam nuomininkui policijos ar savivaldybės pareigūno, tiriančio administracinį nusižengimą, susijusį su rūkymu daugiabučio namo buto arba patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, reikalavimu, nurodyti asmens, kuris rūkė buto savininkui priklausančio buto arba patalpos balkone, terasoje, lodžijoje duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą).

„Tai reikalinga tam, kad asmuo, rūkęs ne jam priklausančio buto balkone, terasoje ar lodžijoje negalėtų išvengti administracinės atsakomybės, pavyzdžiui, buto savininkui paaiškinus, kad rūkiusiojo buto balkone jis nepažįsta“,- sako projektą parengęs T. Tomilinas.

Todėl siekiant užtikrinti tinkamą šios teisės normos įgyvendinimą, siūloma numatyti ir administracinę atsakomybę už tokių duomenų nenurodymą.

Pagal siūlomą Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektą, buto arba patalpos savininkui ar kitų daiktinių teisių turėtojui Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

T. Tomilino nuomone, siūlomos nustatyti sankcijos už tokį administracinį nusižengimą būtų pakankamai atgrasančios.

Administracinių nusižengimų kodekse taip pat siūloma numatyti, kad administracinių nusižengimų teisena dėl rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, gali būti pradedama tik pagal to daugiabučio namo gyventojo, kenčiančio nuo rūkymo, pareiškimą. „Nesant tokio pareiškimo, policijos ir savivaldybių pareigūnai neturėtų pareigos tirti tokių administracinių nusižengimų“,- sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Todėl Administracinių nusižengimų kodekse siūloma numatyti, kad „administracinių nusižengimų teisena dėl rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, pradedama tik pagal to daugiabučio namo gyventojo, deklaravusio gyvenamąją vietą tame daugiabučiame name, arba asmens, gyvenančio tame daugiabučiame name ir Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka atleisto nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, arba šio asmens įgalioto atstovo arba atstovo pagal įstatymą pareiškimą, su kuriuo turi būti pateikiami duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.“

Kodekso pataisas inicijavęs ir parengęs Seimo narys „valstietis“ T. Tomilinas siūlo, kad jos įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.

Šiuo metu įstatyme dar nėra įtvirtintas draudimas rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose. Todėl galiojančiame Administracinių nusižengimų kodekse nėra numatyta ir atsakomybė už tokius pažeidimus.