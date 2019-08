Vokietijos politikė pabrėžė, kad demonstracijoje gintos tikrosios Europos vertybės – laisvė ir demokratija, todėl visa Europa didžiuojasi Baltijos šalių drąsa.

„Sveikinimai Baltijos šalims! #BalticWay30 – kokia puiki Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečių, kurie pasisakė už laisvą ir demokratišką ateitį, demonstracija! Tai yra tikrosios Europos vertybės. Šiandien visa Europa gali didžiuotis jūsų drąsa ir ryžtu“, – tviteryje parašė U. von der Leyen.

1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją daugiau kaip milijonas lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis reikalauti nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos. Ši akcija tapo vienu iš garsiausių nesmurtinio pasipriešinimo simbolių pasaulyje.

Congrats to the Balts! #BalticWay30 - what a great demonstration of citizens in Estonia, Latvia and Lithuania who stood up for a free and democratic future! 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 These are true European values. Today all of Europe can be proud of your courage and determination. 🇪🇺