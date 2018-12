Iškilmingame renginyje už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui bus įteikta Martyno Mažvydo premija, taip pat Metų debiuto premija, penkios Jaunojo kūrėjo premijos, trys premijos už vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus. Taip pat premijomis bus apdovanoti trys tradicinės kultūros puoselėtojai, įteiktos premijos už muziejininkystės ir už muziejų vertybių restauravimo darbus, premija už aktyvią veiklą kultūros centruose, už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose. Kultūros ministerijos premijos kasmet skiriamos už kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinant geriausius jų pasiekimus ir darbus.

